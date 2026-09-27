El ‘kaitai’ de un atún rojo de dos metros y casi 200 kilos lleva la tradición japonesa a Tenerife

El hotel Tivoli, ubicado en La Caleta de Adeje, fue el escenario elegido por Balfegó, compañía líder mundial en la captura, alimentación y comercialización del atún rojo, y Antonio de Miguel, distribuidor de productos gastronómicos de alta gama, para celebrar el ‘kaitai’, ceremonia tradicional japonesa de despiece o ‘ronqueo’ de un bluefin rojo salvaje que alcanzó los casi 200 kilos de peso y casi dos metros de longitud.
Este experiencia dedicada al atún rojo, uno de los grandes tesoros de la gastronomía, contó con la asistencia de numeroso público entre empresarios, cocineros, hoteleros y del sector gastronómico. El Tivoli La Caleta ha organizado hasta el 4 de octubre una semana de degustación del atún, con un menú degustación en el Yakuza by Olivier, el restaurante japonés del hotel.
El tradicional ronqueo contó con la presencia del Jorge Quintela, chef ejecutivo del Tivoli La Caleta, y representantes de Balfegó y Antonio de Miguel, quien explicaron cada una de las partes y diferentes cortes del atún, así como sus posibilidades gastronómicas. Como ya se sabe, del atún y del cerdo se aprovecha todo, como quedó demostrado en esta experiencia.
Como se conoce Balfegó, es líder mundial en la comercialización en fresco del atún, que se pesca entre los meses de mayo y junio y luego es llevado a las instalaciones acuícolas, situadas a 5 kilómetros de L’Ametlla de Mar (Tarragona), lo que permite su comercialización los 365 días del año con una estabilidad de calidad única en el mercado.
Además cuenta con un sistema de trazabilidad único en el mundo que es una garantía de transparencia, sostenibilidad y seguridad alimentaria.
El atún rojo salvaje es capturado en el Mediterráneo Occidental y posteriormente alimentado con pescado azul. Su afán por alcanzar la excelencia los ha llevado a ser la única empresa del mundo que extrae los atunes del mar en su punto óptimo de grasa, bajo demanda de los clientes.
Una vez terminado se pudo degustar el atún en diferentes elaboraciones como tartar sobre crujiente de alga; otoro ahumado, cremoso de coliflor, caviar puerro crujiente; tataki con espinacas salteadas, piñones tostados, ponzu y manzana verde; o una selección de sashimi, nigiris y gunkans elaboradas por Dahiana Jiménez Quintero
También hubo una ventresca de atún rojo Balfegó ahumada, que es una preparación novedosa de esta empresa y un carro de ostras Daniel Sorlut.