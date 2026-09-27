Un gol de Carlota en el tiempo extra le da la primera victoria al Costa Adeje Egatesa (1-2)

El Costa Adeje Tenerife Egatesa logró la primera victoria en la Liga F Moeve, tras derrotar en el tiempo de prolongación a un intenso Valencia CF que mereció mejor suerte por dominio y ocasiones (1-2). Se adelantaron las guerreras con un tanto de Natalia Padilla que remató de cabeza un caramelo servido por Aleksandra desde la banda derecha, igualaron las chés en el último minuto en un gol en propia puerta de Nay Cáceres, y cuando se disputaba el tiempo extra 90+11, un corte oportuno de Iratxe en el medio del campo, cedió a la banda a Marina Martí que centró al corazón del área, y Carlota en un palmo de terreno resolvió con un disparo seco que se coló en la portería de Alice. Tres puntos de oro para un Costa Adeje que se llevó un excesivo premio, tras lo acontecido sobre el verde del Antonio Puchades. Una victoria que debe servir para espantar fantasmas a las primeras de cambio después de cinco fechas sin ganar.
El Valencia, pese a ser colista con cero puntos, se vacío sobre el terreno de juego en busca del primer triunfo que estuvo cerca de conseguirlo por mayor dominio y ocasiones, incluida una pena máxima que desperdició en el minuto 66 por un derribo de Elba a Marcano. El lanzamiento de Carol Marín pegó en el palo, a continuación recogió el rechace y marcó a puerta vacía, pero el tanto fue ilegal. Según la Regla 14 de la IFAB, el lanzador del penalti no puede volver a tocar el balón (en este caso, tras rebotar en el poste) antes de que lo haya tocado otro jugador (el portero o cualquier otro futbolista). En este caso, Carol Marín tocó el balón por segunda vez consecutiva tras el poste, por lo que se cometió una infracción, y se reanudó el juego con un tiro libre indirecto para el Costa Adeje Egatesa desde el lugar donde ocurrió la falta.
Partido que tuvo de todo, emoción, goles, y polémica con la intervención en cinco ocasiones de FVS (Fútbol Video Support), dos solicitadas por cada entrenador, y una tercera por decisión arbitral. Dos equipos que se dejaron el alma sobre el terreno de juego en busca de romper la mala dinámica en la que se hallaban inmersos.
En la primera parte, el Valencia gozó de dos buenas ocasiones para adelantarse en el marcador, pero la más clara la tuvo el CD Tenerife femenino. En el minuto 14, un centro de Marcano por banda derecha, centró al área, y Wifi remató a bocajarro, pero Nay Cáceres, que volvía a la titularidad, repelió con su cuerpo a córner. Un minuto después, en el 15, Gema disparó dentro del área, y Elba sacó el esférico debajo de los palos. La ocasión tinerfeña la tuvo Pola en su cabeza (27′), tras un remate dentro del área que pegó en el travesaño, tras un libre indirecto ejecutado por Noelia Salazar.
El entrenador del Valencia Mikel Crespo solicitó la intervención del videoarbitraje en el minuto 34 por un posible penalti de Pola a Rebecca. La colegiada María Eugenia Gil revisó la acción en el monitor de campo, y dictaminó que no había acción punible de la venezolana. Con el 0-0 se llegó al descanso.
En la segunda parte llegaron los goles y los cambios en ambas escuadras. Yerai Martín sacó del campo a Zamanian y Violeta Quiles en el 64 por Marina Martí y Aithiara. En el 81, cambios en la delantera con las entradas de Carlota e Iratxe por Padilla y Gramaglia.
En una acción aislada, y cuando más dominaba el rival, llegó el 0-1 en el minuto 61 tras un caramelo servido desde la banda derecha por Aleksandra al segundo palo que remató de cabeza Natalia Padilla (0-1). El entrenador local solicitó por segunda vez el FVS (63′) previa al gol blanquiazul por una falta en el centro del campo a Gema. Tras la pertinente revisión, la colegiada dio el gol por válido por no apreciar ninguna acción punible de las visitantes.
El gol enrabietó a las locales ante un Costa Adeje Egatesa que se limitó a defender en bloque bajo el valioso botín logrado por Padilla. El Valencia, en el minuto 66, tuvo la ocasión más clara del choque por un penalti claro cometido por Elba Vergés sobre Marcano. La pena máxima la desperdició Carol Marín al pegar el balón en el palo. La propia Carol Marín recogió el rechace del poste e introdujo el balón en la portería de Nay Cáceres. El gol fue anulado porque el lanzador del penalti no puede volver a tocar el balón (en este caso, tras rebotar en el poste) antes de que lo haya tocado otro jugador (el portero o cualquier otro futbolista).
En los minutos posteriores pudo llegar el empate ché en acciones de Tamariz, Marcano y con un libre directo en el borde del área que lanzó Pauleta por alto. Previamente la colegiada se dirigió al monitor por una posible tarjeta roja a Henar que se quedó en amarilla.
El Valencia continuaba con el acoso sobre la portería blanquiazul, y de nuevo tuvo que intervenir el FVS a petición de Yerai Martín solicitando una tarjeta roja a la local Débora por derribar a Iratxe en el medio del campo. La petición fue desestimada por la colegiada tras revisar la acción en el monitor. Fue en el minuto 89 cuando llegó el tanto del empate del Valencia. Nazareth remató de cabeza dentro del área un centro de Tamarit, el balón pegó en el larguero, y al bajar tocó en la espalda de Nay Cáceres y se introdujo en su portería (1-1). Delirio en las gradas del Antonio Puchades, y con diez minutos de añadido por parte de la colegiada.
En el 96 de prolongación, Yerai Martín volvió a solicitar la intervención del FVS pidiendo la tarjeta roja por un posible agarrón por el pelo de Rebecca a Aleksandra. La colegiada visionó la acción y desestimó la petición del entrenador visitante.
Pintaban bastos para el Costa Adeje, ya que el rival se lanzó en tromba en busca del triunfo. Cuando las guerreras defendían en un bloque muy bajo y mantenían a duras penas el 1-1, llegó un providencial corte de Iratxe en el medio del campo, cedió por banda derecha a Marina Martí, que centró al área, y Carlota Suárez revolviéndose en un palmo de terreno sacó de la chistera un disparo seco que se coló en la portería de una aturdida Alice (1-2/90+11). El gol de la delantera gallega fue celebrado por todo lo alto por la plantilla blanquiazul.
FICHA TÉCNICA
1 VALENCIA CF: Alice, Pauleta, Sáez, Nazareth, Lena Pérez, Sara Tamarit, Gema, Rébecca Elo, Marcano, Wifi y Carol Martín. También jugaron Salomé, Mascarell y Débora.
2 COSTA ADEJE TENERIFE EGATESA: Nay Cáceres, Aleksandra, Cinta, Pola, Elba, Violeta Quiles, Henar, Zamanian, Noelia Salazar, Natalia Padilla y Gramaglia. También jugaron: Marina Martí, Aithiara, Carlota Suárez e Iratxe Pérez.
GOLES: 0-1, min 61: Natalia Padilla. 1-1, min 89: Nay Cáceres (pp). 1-2, min (90+11): Carlota Suárez.
ÁRBITRA: María Eugenia Gil. Mostró cartulina amarilla a las visitantes Elba y Henar.
INCIDENCIAS: Estadio Antonio Puchades.