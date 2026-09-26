La tinerfeña Haridian de la Rosa conquista el bronce en el Campeonato de España de Jóvenes Jinetes con solo 15 años

Haridian de la Rosa ya tiene una medalla nacional. La joven amazona tinerfeña, de solo 15 años, logró este sábado la medalla de bronce individual en el Campeonato de España de Jóvenes Jinetes de Raid 1*, celebrado en la localidad leonesa de La Vecilla sobre un exigente recorrido de 100 kilómetros.
La representante canaria, perteneciente al Equipo de Raid Las Cumbres y al Centro Hípico Del Norte, culminó de esta manera un reto para el que llevaba meses preparándose y que la llevó hasta León acompañada por su madre y por su entrenador, Samuel Santos Segura.
Haridian afrontó la competición formando binomio con Vionta, una yegua angloárabe de ocho años propiedad de Ada Marina García. Amazona y caballo completaron una carrera especialmente exigente hasta conseguir subir al tercer escalón del podio y llevar hasta Tenerife una medalla de bronce de enorme valor.
La competición, disputada en las instalaciones de la Yeguada Solavilla, reunió a algunos de los mejores jóvenes especialistas nacionales de esta disciplina. El Campeonato de España de Jóvenes Jinetes 1* estaba programado sobre una distancia total de 100 kilómetros, tal y como recoge el calendario oficial de la temporada.
La carrera se dividió en cuatro fases de 30, 30, 20 y 20 kilómetros. Las dos primeras resultaron especialmente duras, con un recorrido que obligó a los participantes a afrontar la subida a un puerto de montaña y a combatir, además, las altas temperaturas registradas durante la jornada.
El perfil cambió en los últimos 40 kilómetros, mucho más llanos y rápidos. Fue entonces cuando los participantes pudieron elevar considerablemente el ritmo, con momentos en los que llegaron a alcanzarse velocidades cercanas a los 30 kilómetros por hora.
En una modalidad como el raid, sin embargo, la velocidad es solo una parte del desafío. La resistencia del caballo, su recuperación y los controles veterinarios que deben superarse durante la competición convierten cada prueba en un ejercicio de estrategia y perfecta coordinación entre jinete y montura.
Haridian llegaba a León con experiencia pese a su juventud. La tinerfeña fue campeona de Canarias Junior de 100 kilómetros en 2025 y esta temporada ya había competido en pruebas de esta distancia. La clasificación nacional de Jóvenes Jinetes de 2026 recogía, antes de esta cita, sus resultados con Joima JP tanto en el Campeonato de Canarias como en el IV Raid CH del Norte y AERAC.
Para la cita más importante de la temporada, sin embargo, su compañera fue Vionta. Y el nuevo binomio respondió al desafío: 100 kilómetros después, Haridian de la Rosa cruzó la meta entre las mejores de España y convirtió el viaje desde Tenerife a León en una medalla de bronce.
Un resultado que confirma la progresión de una amazona que, con apenas 15 años, empieza a hacerse un nombre en el raid nacional y que regresa a Canarias con algo más que una medalla: la certeza de que aquel sueño con el que viajó a León ya es una realidad.