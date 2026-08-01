En un encuentro marcado por el calor y la humedad de la Ciudad Deportiva de Lanzarote, el Costa Adeje Tenerife Egatesa logró hacerse con el histórico Torneo San Ginés tras ganar por 1-0 al Sevilla FC.
La primera ocasión para las blanquiazules llegó en el minuto 5, con una falta en la frontal del área ejecutada por Mingueza que se marchó por encima del larguero. El conjunto tinerfeño salió con una marcha más, ejerciendo una presión alta sobre las sevillistas para incomodar su salida de balón.
Durante los primeros minutos, las guerreras tuvieron varias opciones a balón parado que no pudieron concretar. El encuentro continuó igualado y disputado en la medular, con unas blanquiazules bien ordenadas que no permitirían a las sevillistas generar peligro.
Llegado el ecuador de la primera parte, tras la pausa de hidratación, las guerreras dieron un paso al frente: mayor velocidad en la circulación y más verticalidad en ataque buscando pisar el área contraria. Solo al borde del descanso inquietó el equipo visitante con un remate de cabeza, pero Sara Niz se mantuvo firme bajo palos.
Carrusel de cambios
Tras el descanso, el técnico blanquiazul refrescó el once: entraron al campo Noelia Ramos, Gramaglia, Henar y M. Martí en sustitución de Sara Niz, A. Méndez, Núria Pon e Iratxe.
En el 51’, la presión alta dio sus frutos. Tras una gran conexión entre Gramaglia y Padilla, llegó la primera ocasión clara del segundo tiempo para encender el ataque blanquiazul. Unos minutos más tarde, la tuvo Gramaglia después de un error defensivo de la zaga sevillista, pero su remate se marchó desviado.
Las guerreras no dejaron de intentarlo. En el 63’, Pola remató de cabeza tras una acción a balón parado, pero de nuevo el balón se marchó por encima del marco. A las blanquiazules solo les faltaba la precisión en el último metro para encontrar el gol.
En el minuto 65, Yerai Martín volvió a renovar la alineación blanquiazul: entraron al campo Cinta R., Alba P., Aithiara, N. Salazar y Lidia Sánchez por Patri Gavira, Elba, V. Quiles, A. Mingueza y Pola.
Padilla, se estrena
Solo tres minutos más tarde llegó el ansiado premio. Una gran conducción en la medular de Gramaglia permitió abrir el juego hacia Martí, quien centró y encontró a Padilla para mandar el balón al fondo de la red y adelantar a las guerreras (1-0).
Unos minutos antes del final la tuvo el Sevilla FC, pero Cinta Rodríguez estuvo atenta en la marca para despejar el balón y alejar el peligro del área.
Con el encuentro controlado por las blanquiazules, el pitido final certificó la victoria y proclamó al Costa Adeje Tenerife Egatesa campeón del histórico Torneo San Ginés, completando así un stage redondo con dos títulos y dos triunfos de alta intensidad.
FICHA TÉCNICA:
Costa Adeje Tenerife Egatesa: Niz (Noelia Ramos, min 45), Mingueza (N. Salazar, min 65), Padilla (Júlia Gómez, min 72), Núria Pon (Henar, min 45), Aleksandra (Naara, min 72’), Iratxe (M. Martí, min 45), Violeta Quiles (Aithiara, min 65), Elba (Cinta, min 65), Pola (Lidia Sánchez, min 65), Patri Gavira (Alba, min 65) y A. Méndez (Gramaglia, min 45).
Sevilla FC: Cheza (Sullastre, min 45), Isabel Álvarez (Iris Arnaiz, min 54), Alicia, Kanteh, Cortes, Esther, Clau Blanco, S. Castelló (Alba López, min 54), Marqués, Mabel (Laura Pérez, min 33) y Barrios (Andrea Galvez, min 54).
Gol: 1-0, min 70: Padilla.
Árbitra: Agatha López García, asistida por Luna Rodríguez Yatera y Loreto Cabrera Martín y como cuarta árbitra Soleica Díaz Martín.
Incidencias: Ciudad Deportiva de Lanzarote.