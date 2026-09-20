El Sevilla enciende las alarmas de un Costa Adeje Tenerife que sigue sin ganar (1-3)

Se encienden las alarmas en el Costa Adeje Tenerife Egatesa tras caer con claridad en el Heliodoro Rodríguez López ante el Sevilla FC (1-3), en choque correspondiente a la cuarta jornada de la Liga F Moeve. El equipo de Yerai Martín sigue sin ganar tras acumular dos derrotas y dos empates.
La sombra de Natalia Ramos es alargada. A la sala de máquinas de las guerreras le falta calidad para llevar el tempo del partido. Las canteranas Pola y Salazar se dejan todo en el terreno de juego, pero no son generadoras de fútbol. Si a eso añadimos a Ari Mingueza, el tercer eslabón del centro del campo, que de momento no está cumpliendo con las expectativas que despierta una canterana del FC Barcelona.
El entrenador del CD Tenerife femenino no estuvo afortunado en el plan de partido, ni en los cambios. Tampoco lo estuvo con Cinta Rodríguez, a la que señaló tras ser sustituida en el descanso por Alba Pérez, que tampoco estuvo afortunada. Cinta cometió un error que le costó el 1-1 al Costa Adeje Egatesa, al retrasar el balón de cabeza a Noelia, pero la cesión se quedó corta, y lo aprovechó Kanteh para anotar el tanto del empate.
El equipo tinerfeño está pagando muy caro la ausencia de su exitoso trío de centrales del curso pasado formado por Fatou Dembelé, Elba Vergés y Patri Gavira. La gaditana y la maliense están lesionadas.
Con el 0-0 en el marcador, ambos conjuntos erraron una pena máxima. Noelia Ramos adivinó el lanzamiento de Kanteh en el minuto 12, y lo propio hizo Sullastres en el 28 al desviar a córner la pena máxima lanzada por Natalia Padilla. Se da la curiosa circunstancia que ambas fueron las que abrieron el marcador para sus respectivos equipos.
Primera parte, movida
La primera parte entre el Costa Adeje Egatesa y el Sevilla FC tuvo de todo: goles, penas máximas, e intervención del Video Support solicitado por ambos entrenadores. Así en el minuto 8, un centro de la sevillista Laura Pérez al área tocó en la mano de Pola y la colegiada decretó la pena máxima. Yerai Martín solicitó la intervención del FVS al considerar que su futbolista no había golpeado el esférico en su mano. Tras la revisión pertinente en el monitor, la colegiada María Gloria Planes ratificó su decisión inicial. La pena máxima fue ejecutada por Kanteh para el Sevilla, pero Noelia Ramos atrapó el esférico en dos tiempos.
En el minuto 15, Noelia Salazar lanzó un libre indirecto desde la banda izquierda al área que remató con la cabeza Cinta por encima del travesaño. En el minuto 24 llegó la segunda acción polémica del encuentro tras un derribo dentro del área a Pola por parte de la visitante Raquel Morcillo. La árbitra señaló el punto fatídico. El entrenador del Sevilla FC, David Losada, solicitó la revisión del Video Support. Tras la pertinente revisión en el monitor ratificó el penalti favorable a las blanquiazules. La pena máxima la ejecutó Natalia Padilla, pero el esférico lo desvió Sullastres a saque de esquina en el minuto 28.
Un minuto después, en el 29, Natalia Padilla ponía el 1-0 en el marcador para las guerreras al rematar de disparo cruzado lejos del alcance de Sullastres. El gol del empate llegaría en el minuto 39 tras un fallo grosero de Cinta Rodríguez que cedió en corto con su cabeza a Noelia Ramos, pero Kanteh se anticipó a la guardameta tinerfeña anotando el empate 1-1.
En el minuto 42, Gemma avisaba desde fuera del área con un lanzamiento en parábola que salió muy cerca del travesaño. Y fue en el tiempo de añadido (45+2) cuando Raquel Morcillo se sacó un obús desde el borde del área que se coló por la escuadra de Noelia Ramos (1-2). Aleksandra en el 45+8 disparó dentro del área, pero el balón pegó en la pierna de una compañera. Con el 1-2 se llegó al descanso.
La sentencia
La segunda parte tampoco dejó indiferente a nadie. Yerai Martín dejó en caseta a Cintia para dar entrada a Alba Pérez ya restablecida de su lesión. Más adelante entrarían al terreno de juego Zamanian, Carlota, Marina Martí e Iratxe.
En el minuto 52, lo intentó Koko con una internada de las suyas pero su centro al corazón del área no encontró rematadora. En el 65 fue Aleksandra con un doble disparo dentro del área, pero en ambas acciones rechazó la defensa visitante.
En el minuto 79 llegó la puntilla con el 1-3, tras un sensacional pase en profundidad de Sandra Castelló, dejó a Esther Martín sola delante de Noelia a la que batió con un disparo raso. El partido se le ponía muy feo a un Costa Adeje que apenas generaba peligro en los dominios de Sullastres.
Aleksandra, en el minuto 81, profundizó por el carril derecho, centró al área y Aithiara disparó pegando el balón en una contraria. En el 86, Yerai Martín solicitó la intervención del Video Support por unas posibles manos dentro del área de una futbolista visitante. La colegiada tras revisar el monitor dictaminó que no había acción punible.
Con el 1-3 se llegó a la conclusión del partido, tras diez minutos de alargue, en los que solo hay que destacar la entrada de la exblanquiazul Jassina Blom por otra ex del Costa Adeje, Clau Blanco.
FICHA TÉCNICA:
1 – Costa Adeje Tenerife: Noelia Ramos; Aithiara Cabello, Cinta Rodríguez (Alba Pérez, m.46), Elba Vergés, Aleksandra Zaremba; Noelia Salazar, Pola (Carlota Suárez, m.71), Ariadna Mingueza (Annahita Zamanian, m.63), Koko Ange N’Guessan (Iratxe Pérez, m.77); Natalia Padilla y Paulina Gramaglia (Marina Martí, m.63).
3 – Sevilla: Esther Sullastres; Alba López, Raquel Morcillo, Alice Marques, Iris Arnaiz (Isabel Álvarez, m.82); Clau Blanco, Alicia Redondo, Sandra Castelló, Laura Pérez (Esther Martín-Pozuelo, m.67); Gemma Gili (Xenia Barrios, m.83) y Fatoumata Kanteh (Andrea Álvarez, m.67).
Goles: 1-0: M.29 Natalia Padilla-Bidas; 1-1: M.39 Kanteh; 1-2: M.47 Raquel Morcillo; 1-3: M.78 Esther Martín-Pozuelo.
Árbitra: María Gloria Planes (Comité murciano). Amonestó a Ithiara Carballo (m.5) y Yerai Martín, entrenador del Tenerife (m.90); y a David Losada, entrenador Sevilla (m.27), e Isabel Álvarez (90+5).
Incidencias: partido correspondiente a la jornada 4 de la Liga F Moeve, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Cerca de 1.900 espectadores.