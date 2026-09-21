La ULL no cancelará la conferencia de Lucía Etxebarria: la escritora responde a la polémica

La Universidad de La Laguna (ULL) mantendrá la participación de Lucía Etxebarria en el seminario sobre literatura y salud mental previsto para el próximo 10 de octubre, pese a las críticas surgidas entre parte del alumnado. La escritora también ha reaccionado públicamente y asegura que están intentando cancelar su conferencia.
La institución universitaria ha defendido la autonomía académica del grupo de investigación y del departamento que organizan el encuentro, responsables de seleccionar a los participantes. El equipo de gobierno de la ULL afirma que respeta esa decisión “aunque pueda discrepar de ella”.
La polémica comenzó después de que la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Humanidades reclamara la retirada de Etxebarria del encuentro por anteriores declaraciones públicas de la escritora sobre las personas trans. El colectivo ha advertido además de posibles protestas si finalmente participa.
Lucía Etxebarria responde a la polémica
Etxebarria ha publicado en su cuenta de X un comunicado titulado Comunicado sobre la posible cancelación de mi conferencia en la Universidad de La Laguna.
La escritora afirma que “están intentando cancelar mi conferencia” y sostiene también que se está amenazando al profesor que ha querido organizarla. Esta última afirmación procede exclusivamente de Etxebarria y no consta corroborada de forma independiente en las fuentes consultadas.
En su comunicado, Etxebarria confirma que conoce la petición formulada por la Delegación de Estudiantes y responde a algunas de las críticas planteadas contra ella.
COMUNICADO SOBRE LA POSIBLE CANCELACIÓN DE MI CONFERENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA— Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) September 20, 2026
He tenido conocimiento de que la Delegación de Estudiantes de la @ULL ha solicitado que se cancele mi participación, prevista para el próximo 10 de octubre. Precisamente la misma semana en…
La autora rechaza que haya calificado a las mujeres trans de “aberración”. Según explica, utilizó la expresión “aberración jurídica” al criticar determinadas consecuencias legales. También cuestiona que se le atribuya de manera habitual el término “varones” para referirse a mujeres trans y defiende que sus declaraciones se han referido a casos concretos.
Son, en todos los casos, argumentos de la propia escritora en respuesta a las acusaciones formuladas contra ella.
Etxebarria defiende además que los estudiantes tienen derecho a criticarla, protestar, organizar actividades alternativas o cuestionarla durante su intervención, pero considera que el conflicto surge cuando la discrepancia deriva en una petición para impedir la celebración de la conferencia.
La autora reclama asimismo un pronunciamiento del Rectorado sobre la controversia. La posición institucional de la Universidad ya conocida es que no promoverá la cancelación del acto.
La ULL admite discrepancias con la elección
La Universidad reconoce que anteriores declaraciones de Etxebarria sobre las personas trans han provocado “rechazo y preocupación” entre parte de la comunidad universitaria.
Sin embargo, sostiene que no realizará una valoración previa sobre una intervención que todavía no se ha producido y respalda la capacidad de los organizadores para configurar el programa del seminario.
Al mismo tiempo, la ULL reafirma su compromiso con los derechos y la dignidad de las personas trans y recuerda que cuenta desde 2020 con un reglamento específico de atención a la diversidad de género y acompañamiento al alumnado trans.
La institución considera también legítimo que estudiantes y otros miembros de la comunidad universitaria expresen su rechazo a la participación de la escritora, siempre de manera pacífica y respetuosa.
Qué acto protagonizará Lucía Etxebarria
La controversia gira en torno al X Seminario de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, organizado por el Grupo de Investigación en Estudios Semióticos Aplicados (GIESA) y el Departamento de Filología Española de la ULL.
La actividad, titulada Literatura y Salud Mental, se celebrará de forma online el 10 de octubre, entre las 10.00 y las 12.00 horas.
Lucía Etxebarria impartirá la conferencia La escritura que cura. Neurociencias, psicología social, literatura y salud mental. También participará el psicólogo Carlos Bernabé, con una intervención centrada en la relación entre análisis de conducta y literatura.
A fecha de este 21 de septiembre, la propia agenda oficial de la Universidad sigue incluyendo a Etxebarria entre las participantes del seminario.