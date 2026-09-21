Sánchez lo confirma: habrá un nuevo bono para pymes y autónomos de 600 millones para la IA

El Gobierno pondrá en marcha un nuevo Bono de Inteligencia Artificial para pymes y autónomos, con una dotación global de 600 millones de euros, para facilitar la incorporación de esta tecnología a los procesos internos de las empresas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la medida durante la presentación del Plan IA360, la nueva hoja de ruta del Ejecutivo para acelerar durante los próximos meses el despliegue de la inteligencia artificial en España.
La convocatoria general del bono está prevista antes de que termine 2027 y estará precedida de una fase piloto durante el primer semestre de ese año.
Por ahora, el Gobierno no ha detallado cuánto dinero podrá recibir individualmente cada autónomo o pyme, por lo que los 600 millones anunciados corresponden al presupuesto total previsto para el programa y no a la cuantía de cada ayuda.
Qué podrá financiar el nuevo Bono de Inteligencia Artificial
La ayuda estará destinada a sufragar servicios y soluciones basados en inteligencia artificial que permitan incorporar esta tecnología de forma efectiva en los negocios.
Según la información avanzada por el Ejecutivo, podrán financiarse trabajos de desarrollo e integración, tratamiento de datos, conocimiento especializado por sectores o rediseño de procesos productivos.
En cambio, el bono no estará pensado para pagar únicamente suscripciones o licencias de herramientas de IA.
El diseño anunciado contempla además que los pagos estén ligados al cumplimiento de determinados hitos y que las empresas beneficiarias deban cumplir requisitos relacionados con la formación de sus trabajadores y la implantación real de la inteligencia artificial.
Antes de aplicar una solución será necesario realizar un diagnóstico sobre el grado de madurez digital de la empresa, identificar un caso de uso concreto y medir posteriormente el efecto de la tecnología sobre su productividad.
El objetivo: llegar a 25.000 empresas
El Gobierno pretende que el nuevo bono contribuya a transformar 25.000 empresas y ayude a multiplicar por cinco la inversión privada en inteligencia artificial en 2030 respecto a los niveles de 2024.
El Ejecutivo sitúa actualmente en el 21,1% el porcentaje de empresas españolas que utilizan esta tecnología y plantea elevarlo hasta el 55% en 2030.
Sánchez ha defendido durante la presentación del Plan IA360 que la adopción de la tecnología debe convertirse en un “motor económico” y en un instrumento para generar talento, al mismo tiempo que se establecen mecanismos de supervisión y seguridad.
Una fase piloto antes de la convocatoria
El Bono de Inteligencia Artificial estará relacionado con la denominada Red Neurona, una red público-privada de centros en los que las empresas podrán probar soluciones de IA adaptadas a su actividad y sus propios datos.
El Gobierno plantea arrancar antes de finalizar 2026 con un piloto para 100 pymes en dos comunidades autónomas.
Posteriormente, el objetivo es extender esta red a 10 comunidades autónomas y 5.000 empresas durante 2027.
La convocatoria general del bono llegaría después de una primera fase piloto controlada durante el primer semestre de 2027.
Más medidas dentro del Plan IA360
El nuevo bono forma parte de un programa más amplio que incluye actuaciones sobre infraestructuras, formación, ciberseguridad y servicios públicos.
Entre ellas figura el proyecto para construir una gigafactoría de inteligencia artificial, la creación de nuevas herramientas contra amenazas digitales y la incorporación progresiva de la IA en Secundaria y Formación Profesional. Sánchez confirmó que el plan se desplegará mediante actuaciones e hitos concretos durante los próximos doce meses.
También está previsto que en 2027 se habilite WhatsApp como nuevo canal del 060 para determinadas consultas y gestiones con la Administración.
En el caso específico de pymes y autónomos, la principal novedad será el Bono de Inteligencia Artificial. Su presupuesto global será de 600 millones de euros, aunque las condiciones de acceso, los importes individuales y el procedimiento para solicitarlo tendrán que concretarse en la correspondiente convocatoria.