La ayuda de 250 euros al mes que puedes pedir si compartes piso en Canarias

El Gobierno de Canarias ha fijado las condiciones específicas del Bono Alquiler Joven 2026 para las personas que comparten piso en el Archipiélago. Los jóvenes de hasta 35 años que alquilen una habitación podrán recibir una ayuda de 250 euros mensuales, siempre que la renta no supere los 450 euros al mes.
La resolución del Instituto Canario de la Vivienda, publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), establece una importante ventaja para quienes residen en habitaciones: a diferencia del alquiler de una vivienda completa, en esta modalidad solo se evalúan los ingresos del solicitante y no los del resto de convivientes de la casa.
Esta línea de apoyo responde a las dificultades de emancipación en las Islas, donde el precio mediano de alquiler de una habitación alcanza los 400 euros. La convocatoria cuenta con una partida global de 12.878.000 euros y posee un carácter transitorio, ya que el Bono Alquiler Joven se integrará en el nuevo Plan Estatal de Vivienda.
Requisitos para pedir la ayuda si alquilas una habitación
Para acceder a la subvención en Canarias, el solicitante debe tener 35 años o menos en el momento de presentar la solicitud. También debe acreditar una fuente regular de ingresos que no rebase tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual.
En el alquiler de habitaciones, la norma exonera de computar las rentas del resto de personas empadronadas en el inmueble. Además, la reglamentación aclara que el contrato de habitación no requiere formalizarse obligatoriamente bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
Cuánto dinero se cobra y qué tope debe tener la renta
La cuantía fijada es de 250 euros mensuales durante un periodo máximo de 24 mensualidades (dos años), con el límite del importe real del alquiler. El precio máximo fijado para el arrendamiento de la estancia es de 450 euros al mes.
En caso de que en un mismo inmueble coincidan varios inquilinos solicitantes, la suma de las subvenciones otorgadas no podrá exceder el coste real del arrendamiento de la vivienda. De ser así, la cuantía de cada beneficiario se ajustará proporcionalmente.
Documentos específicos que debes presentar
Junto con la solicitud, la persona interesada debe aportar copia del contrato de arrendamiento o cesión de uso donde figure la renta mensual y el medio de pago.
Para la modalidad de alquiler de habitaciones, el Instituto Canario de la Vivienda exige incluir un documento público o privado que acredite la configuración del piso e indique el número total de habitaciones existentes. Asimismo, hay que presentar los recibos del pago del alquiler de los meses correspondientes al periodo subvencionable.
Cómo y dónde solicitar el Bono Alquiler Joven 2026
El plazo para solicitar la ayuda es de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC. Las peticiones se resolverán por orden correlativo de registro de entrada mediante concurrencia no competitiva.
La tramitación debe realizarse preferentemente de forma telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias. La gestión de los expedientes cuenta con la colaboración de las Cámaras Oficiales de Comercio del Archipiélago.