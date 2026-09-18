Educación registra en Tenerife 60 auxiliares de comedor de baja

El consejero de Educación, Poli Suárez, cifró en 60 las bajas de auxiliares de comedor registradas en Tenerife en los primeros días del curso escolar, lo que ha motivado que varios centros hayan tenido problemas para prestar este vital servicio, reduciendo el número de comensales a los alumnos de menor edad y de cuota cero, o que directivos, docentes y progenitores ayudaran para prestarlo.
Señaló que este personal vacante se ha ido cubriendo, pero recalcó la dificultad para encontrar auxiliares y monitores de comedor para realizar sustituciones y acompañamiento en centros educativos, sobre todo del sur de Tenerife, con perfiles dispuestos a ocupar esas plazas por distintos motivos. También se está cubriendo el personal auxiliar para atender a los alumnos con Necesidades Educativas que se ha incrementado”.
Destacó la reducción de ratios en las aulas canarias, “a la cabeza” a nivel nacional, y defendió que se continuará avanzando en esta línea.