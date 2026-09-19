El Gobierno de Canarias dará 200 euros por alumno a los centros de Educación Especial

Los centros de Educación Especial (CEE) de Canarias recibirán una asignación de 200 euros por estudiante para sufragar la adquisición de materiales y recursos específicos destinados a su atención educativa, una medida que beneficiará a 869 alumnos y alumnas de los 15 centros de las Islas y supondrá un importe total de 173.800 euros, anunció el consejero de Educación, Poli Suárez.
La iniciativa permitirá que estos centros dispongan de recursos económicos para atender gastos de material higiénico, recursos didácticos específicos y transporte para el desarrollo de actividades pedagógicas o terapéuticas, entre otras necesidades vinculadas a la atención de su alumnado.
Suárez explicó que “el alumnado de los centros de Educación Especial, aunque no utilice libros de texto, va a recibir la misma cantidad que el alumnado que sí los necesita, porque requiere otros materiales y recursos didácticos para desarrollar su actividad educativa”. “Queremos seguir avanzando para facilitar la labor del personal docente y socioeducativo y ayudar también a las familias”.
La medida quiere garantizar que las políticas de apoyo lleguen al conjunto del alumnado atendiendo a sus diferentes necesidades. “El alumnado con necesidades educativas especiales también debe beneficiarse de este esfuerzo, adaptándolo a los materiales que realmente necesitan”, señaló.
La atención desarrollada en los CEE requiere recursos específicos adaptados a las características y necesidades de su alumnado, por lo que la asignación podrá emplearse en aquellos gastos directamente relacionados con su actividad educativa.