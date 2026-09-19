El Centro de Educación Especial de Adeje abre tras dos cursos de retrasos

El nuevo Centro de Educación Especial (CEE) de Adeje ya está en funcionamiento. La infraestructura, inaugurada ayer por el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, y el alcalde, José Miguel Rodríguez, comienza este curso con 24 alumnos matriculados y otros cinco pendientes de incorporación.
La previsión es que la capacidad pueda seguir ampliándose en función de la demanda de la comarca. Su apertura pone fin a un largo proceso para dotar a la comarca de unas instalaciones específicas y adaptadas, cuya puesta en servicio se ha ido retrasando desde el primer calendario previsto por la Consejería.
La actuación ha supuesto una inversión cercana al millón de euros por parte de la Consejería de Educación, canalizada mediante un convenio con el Ayuntamiento de Adeje, que se encargó de la ejecución de las obras. La ayuda concedida para la reforma ascendió a 973.895,60 euros.
Está infraestructura permite reorganizar la atención educativa especializada en el sur de la isla y acercarla a las familias de Adeje, Arona, Guía de Isora y Santiago del Teide. La nueva sede asume además la actividad que hasta ahora se desarrollaba en el aulario del IES Los Cristianos, que deja de funcionar, mientras el alumnado de otras localidades de la comarca continuará vinculado al centro Cultural de Guargacho.
En junio de 2024, las familias denunciaron que ambas sedes estaban “saturadas” y reclamaron nuevas instalaciones. La antigua guardería de Adeje se planteó entonces como solución, pero el traslado sufrió sucesivos retrasos. Los retrasos se prolongaron durante el curso 24/25 y el Ayuntamiento tuvo que contratar la terminación de la reforma, con un presupuesto de 499.650 euros. El proyecto contemplaba rehabilitar, ampliar y adaptar el inmueble como CEE y fue adjudicado en julio de ese año.
PLANTILLA
En junio de 2026, el Gobierno canario reconoció nuevos retrasos en la ejecución del convenio`y aprobó una prórroga para completar las actuaciones.
“Llevamos mucho tiempo esperando este momento. Las familias y los trabajadores han trabajado muy duro para cumplir los plazos y que todo estuviera perfecto, adaptado a sus necesidades y para cubrir las demandas”, explicó el director del centro, Francisco Otero, durante la inauguración.
Las nuevas instalaciones disponen de cinco aulas distribuidas entre Educación Infantil, Primaria y Tránsito a la Vida Adulta, además de espacios específicos para terapia ocupacional, fisioterapia y estimulación, una sala multisensorial y comedor. El edificio ha sido acondicionado con ascensor, rampas, climatización y zonas de sombra.
La atención se completa con una plantilla formada por ocho especialistas en Pedagogía Terapéutica, uno de Audición y Lenguaje y un profesional de Orientación Educativa, además de nueve auxiliares educativos, un profesional de enfermería, tres auxiliares, dos adjuntos de taller, un fisioterapeuta y un terapeuta ocupacional. También se han reorganizado cinco rutas de transporte adaptado para atender al alumnado.
“Un día estupendo para la comunidad educativa”, señaló el alcalde, José Miguel Rodríguez, que destacó la puesta en marcha de “un servicio digno y cualificado” después de un “proceso largo”.
uNa RED QUE crecerá
Sin embargo, la apertura no resuelve todas las necesidades de plazas e instalaciones de Educación Especial de la comarca. Este curso, la atención queda repartida mientras avanzan nuevos equipamientos. En San Miguel de Abona, el Plan de Choque de Infraestructuras Educativas de 2026 incorporará un nuevo CEE en Las Chafiras.
Arona mantiene además el proyecto de uno nuevo en Parque de la Reina, a la espera de completar trámites antes de redactar el proyecto.