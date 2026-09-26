Plenilunio Santa Cruz 2026 desvela sus conciertos: Locoplaya, Daniela Garsal y Lewis Potter

Plenilunio Santa Cruz volverá a llenar de música la capital tinerfeña del viernes 2 al domingo 4 de octubre, con una programación que tendrá uno de sus puntos fuertes en los conciertos del sábado. Locoplaya, Daniela Garsal y Lewis Potter actuarán en el escenario de la avenida marítima, junto a Santora DJ.
La decimoctava edición del evento repartirá actuaciones por distintos puntos de Santa Cruz de Tenerife, desde el Mercado Nuestra Señora de África hasta el parque García Sanabria, además de calles y plazas del centro.
Horarios de Locoplaya, Daniela Garsal y Lewis Potter
El principal escenario musical del sábado 3 de octubre estará instalado en la avenida marítima de Santa Cruz. La programación comenzará a las 19:30 horas con Santora DJ, que también amenizará los intervalos entre conciertos.
A las 20:30 horas será el turno de Daniela Garsal, una de las representantes de la nueva escena urbana de las Islas.
Posteriormente, Lewis Potter subirá al escenario a las 21:15 horas, mientras que Locoplaya comenzará su actuación a las 22:00 horas.
Los conciertos forman parte de la programación de Plenilunio, que celebrará este año su decimoctava edición con actividades en numerosos espacios de la capital.
Música en el Mercado Nuestra Señora de África
La actividad musical continuará durante la noche en el Mercado Nuestra Señora de África, con cuatro conciertos previstos entre las 20:00 y las 23:59 horas.
Lenny abrirá la programación a las 20:00 horas. A continuación actuará Blue Ipanema, desde las 21:00 horas, y Trío Zapatista, a partir de las 22:00 horas. La última actuación será la de Lotus, programada para las 23:00 horas.
Este espacio contará así con una propuesta diferenciada del escenario de la avenida marítima, con presencia de ritmos latinos y música en directo durante toda la noche.
Conciertos y música por las calles de Santa Cruz
Plenilunio también llevará música a diferentes calles y plazas mediante Acousticland, una iniciativa de actuaciones itinerantes que se celebrará el sábado en dos franjas: de 14:00 a 16:00 horas y de 20:30 a 22:30 horas.
El recorrido pasará por lugares como la calle La Rosa, la plaza de San Francisco, la calle La Noria y la avenida de Anaga, con distintas formaciones y artistas desplazándose entre estos puntos.
A la programación se sumarán las comparsas y batucadas. La calle La Rosa contará con actuaciones durante las mañanas del sábado y el domingo, entre las 11:00 y las 12:00 horas. El domingo también recorrerán diferentes puntos del centro entre las 12:00 y las 14:00 horas.
Más actuaciones durante Plenilunio
La música llegará igualmente a otros espacios culturales y de ocio de la ciudad. La plaza Weyler acogerá el sábado, a las 12:30 horas, una actuación de la Unidad de Música del Mando de Canarias.
Ese mismo día, la Banda Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife actuará a las 19:00 horas en el Museo Histórico Militar de Almeyda.
El parque García Sanabria también tendrá programación propia dentro de Le Good Market. El sábado actuarán Luis Ramírez Cuba, a las 13:00 horas; Ana Obando, a las 17:00, y Aliona Kuitka, a las 19:00.
El domingo será el turno de Ceila Cumbia, a las 13:30 horas; Wladimir, a las 17:00, y Guerrero, a las 19:00 horas.
Plenilunio Santa Cruz 2026 se celebrará del 2 al 4 de octubre y reunirá más de un centenar de actividades culturales, musicales, comerciales y de ocio repartidas por diferentes espacios de la capital tinerfeña.