Un hotel de Tenerife busca a jóvenes artistas para decorar 70 habitaciones con sus obras

El Hotel Taburiente y el Cabildo de Tenerife han puesto en marcha esta semana un proyecto para dar visibilidad al talento joven de la isla y decorar 70 habitaciones con obras originales de artistas locales, integrando cultura, identidad local y experiencia turística.
Para seleccionar las piezas, el hotel ha abierto una convocatoria junto a la Consejería de Juventud del Cabildo, dirigida a artistas de entre 18 y 35 años, con residencia en Tenerife, adscritos a la edición 2025 del programa Merkarte de la corporación insular, según ha informado esta semana el Cabildo en una nota de prensa.
Las propuestas deberán inspirarse en el imaginario botánico y natural del Parque García Sanabria, referente patrimonial y cultural de Santa Cruz de Tenerife, situado junto al establecimiento hotelero, incorporando formas orgánicas, texturas vegetales y una paleta cromática vinculada a los colores naturales del entorno..
El hotel asumirá los costes de producción y la adquisición de las obras, además de colaborar en su instalación y difusión. La promoción se contempla a través de diferentes acciones, como la incorporación de códigos QR asociados a las obras, la divulgación en prensa y redes sociales, o la habilitación de un espacio para la posible comercialización de piezas en pequeño formato y prints.
SOBRE LA CONVOCATORIA
Las personas interesadas deberán presentar su candidatura mediante correo electrónico (proyectomerkarte@hoteltaburiente.com), incluyendo currículum, portfolio, presentación del perfil artístico; selección de obras representativas y carta de motivación.
El plazo para hacerlo será de un mes a partir de la fecha de publicación de la convocatoria.
Según las bases, cada artista deberá presentar un conjunto mínimo de 20 obras, inspiradas en el Parque García Sanabria, que deberán adaptarse a los formatos y criterios establecidos, desde el tamaño del lienzo hasta la paleta de colores.
La iniciativa busca ir más allá de una intervención decorativa, creando una narrativa visual que conecte el interior del hotel con el paisaje del Parque García Sanabria y la identidad de Tenerife.
Las habitaciones y zonas comunes se transformarán en espacios donde arte, naturaleza y territorio dialogan de manera contemporánea.
La selección de las propuestas correrá a cargo de un comité integrado por el equipo del Hotel Taburiente y profesionales vinculados al ámbito artístico y cultural, que valorarán la calidad, viabilidad y adecuación de las obras al concepto del proyecto.