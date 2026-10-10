Horarios, cartel y transporte para los festivales Noctámbula y Summer Pop en Tenerife

El Recinto Ferial de Tenerife acoge este fin de semana la celebración de los festivales Noctámbula Tenerife y Summer Pop Tenerife, dos citas de música, ocio y cultura impulsadas por la promotora Noctámbula Arts y Music S. L. La iniciativa reunirá a grandes artistas nacionales e internacionales y prevé generar un impacto económico superior a los 2,3 millones de euros en la capital tinerfeña.
Ambos eventos contarán con la participación de un millar de trabajadores y prevén convocar a unos 12.000 espectadores. La programación combina espectáculos musicales con oferta gastronómica a través de foodtrucks, zonas de artesanía con un Market Km 0, comercio local y actividades de entretenimiento pensadas para públicos de distintas edades.
En la presentación oficial celebrada en la capital, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó la capacidad organizativa del municipio para dinamizar el comercio y crear empleo a través de grandes eventos de ocio. Por su parte, el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, subrayó el peso de la industria musical en la economía de las Islas y la proyección nacional del talento canario.
Programación de Noctámbula Tenerife y debut de tecnología IA
El festival Noctámbula Tenerife arranca este sábado 12 de septiembre a las 15:00 horas en el Recinto Ferial. El cartel tiene como principal reclamo la actuación en exclusiva para España de Tomorrowland Symphony of Unity, un espectáculo que fusiona la música electrónica con la interpretación sinfónica. La jornada también contará con las actuaciones de destacados nombres del panorama internacional como Indira Paganotto y Meduza.
El evento dispone de tres escenarios diferenciados: el Terrace Stage, activo desde el inicio con artistas como TaydLeon y Claudia Rutten; el 360º Stage, que comenzará a las 17:00 horas con Michenlo, DJ Jonay y Dani Chueca; y el Main Stage, cuyos shows principales se iniciarán a las 20:30 horas.
Entre las novedades técnicas, la producción desplegará cerca de 600 dispositivos de iluminación y 400 metros cuadrados de pantallas LED. Además, el festival incorporará por primera vez en un evento de estas características en el Archipiélago la presencia de presentadores virtuales generados mediante inteligencia artificial en cinco paneles informativos.
Cartel de Summer Pop Tenerife y facilidades de transporte
Por su parte, Summer Pop Tenerife reunirá en un mismo escenario a destacadas figuras del pop y la música urbana. El locutor Tony Aguilar ejercerá de maestro de ceremonias y DJ de una jornada que contará con la actuación de Leire Martínez en su única fecha programada en la Isla, tras presentar su tema Cabeza de Ratón.
El cartel se completa con nombres de la escena pop y urbana como Álvaro de Luna, Ruslana, Danny Romero, La Pantera, Lucho RK, LocoPlaya, Lewis Potter y Christian Cuervo, junto a propuestas emergentes vinculadas al proyecto Click & Roll como Playa Coco, Melania, Mel Ömana, Postcode, Fátima Falcón y Dellacruz. La zona de ocio abrirá a las 14:00 horas con áreas de gastronomía, mercadillo y espacios interactivos con videojuegos.
Debido a la ubicación del recinto junto al Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife, la organización y el Ayuntamiento recomiendan el uso del transporte público colectivo, como las líneas de guaguas de Titsa y el Tranvía de Tenerife, para acudir a las dos jornadas festivas.