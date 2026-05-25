Es oficial: los vecinos no están obligados a pagar las deudas con la comunidad si han transcurrido cinco años

La convivencia en un edificio de viviendas está sujeta a normativas estrictas que, en muchas ocasiones, terminan resolviéndose en los tribunales. Las deudas con la comunidad suponen uno de los principales focos de conflicto en España, poniendo en jaque la estabilidad financiera de las juntas de propietarios y la relación entre vecinos. Sin embargo, el margen legal que tienen las comunidades de propietarios para reclamar judicialmente los recibos impagados no es eterno ni ilimitado.
Una reciente y trascendental resolución del Tribunal Supremo ha arrojado luz verde sobre un vacío normativo que enfrentaba a administradores de fincas y a propietarios morosos. El Alto Tribunal ha unificado criterio fijando de manera taxativa el periodo de prescripción para exigir estas cuantías pendientes, amparándose en las reformas estatales más recientes y delimitando el alcance de la Ley de Propiedad Horizontal.
¿Cuándo prescriben legalmente las deudas con la comunidad?
El escenario jurídico cambió de forma radical tras la modificación del Código Civil. Anteriormente, muchas comunidades de propietarios se amparaban en el antiguo plazo general de 15 años para iniciar acciones legales contra los vecinos que no estaban al corriente de pago. Esta práctica permitía a las fincas acumular deudas de comunidad durante más de una década antes de acudir a la vía del proceso monitorio.
A día de hoy, el Tribunal Supremo determina que el plazo máximo para reclamar las mensualidades ordinarias o derramas extraordinarias de carácter periódico es de exactamente 5 años. Cualquier recibo que supere esa antigüedad sin haber sido reclamado mediante burofax, requerimiento notarial o demanda judicial se considera legalmente prescrito, extinguiéndose la obligación de pago del propietario demandado.
El origen de este criterio emana de un litigio real en un edificio de Madrid. En dicho caso, la junta de propietarios exigía a dos vecinos una cuantía total de 6.497,30 euros por mensualidades impagadas entre los años 2007 y 2014. Mientras que la comunidad exigía la totalidad apelando al marco normativo anterior, la defensa de los propietarios invocó la prescripción de las cuotas basándose en la Ley 42/2015. El resultado final fue una reducción del 70% de la cantidad reclamada: los vecinos solo fueron condenados a abonar 1.696 euros correspondientes a los últimos ejercicios vigentes, quedando libres de abonar los 4.800 euros restantes.
El impacto de la Ley de Propiedad Horizontal en los impagos vecinales
El artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal establece como obligación jurídica fundamental que cada propietario debe contribuir, en función de su cuota de participación, a los gastos generales necesarios para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos y responsabilidades. Los pagos destinados al mantenimiento de ascensores, pólizas de seguros, limpieza, alumbrado común o reparaciones estructurales son obligatorios para garantizar la viabilidad del edificio.
No obstante, la interpretación armónica de esta ley junto con las directrices del Tribunal Supremo penaliza la inactividad de las administraciones de fincas. El cómputo del plazo de los 5 años comienza de manera individualizada en el preciso instante en el que cada cuota mensual resulta vencida y exigible, lo cual suele coincidir con el cierre del ejercicio anual aprobado en junta o con las fechas mensuales de emisión de los recibos bancarios.
Un factor crucial que los propietarios deben tener en cuenta es que la prescripción de las deudas con la comunidad no opera de oficio por parte de los juzgados. Si una comunidad de propietarios interpone una demanda para reclamar cuotas de hace 10 o 12 años y el vecino demandado no se defiende formalmente alegando la prescripción dentro del proceso judicial, el juzgado podría dictaminar la ejecución íntegra del pago. Es obligatoria la intervención activa del afectado para paralizar la reclamación antigua.
Esta doctrina jurisprudencial funciona como una seria advertencia para las comunidades de propietarios en toda Canarias y el resto del territorio nacional, donde el retraso en la gestión de impagos puede suponer la pérdida definitiva de fondos comunitarios esenciales. Los expertos recomiendan no demorar los trámites amistosos ni judiciales más allá de los primeros meses de retraso para evitar que los saldos deudores se vuelvan legalmente incobrables.