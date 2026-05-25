Un secreto de 1.400 horas de trabajo: el regalo oficial que Canarias entregará al papa León XIV

La visita del papa León XIV al archipiélago los próximos 11 y 12 de junio contará con un protagonismo indiscutible de las tradiciones de las Islas. El regalo oficial que la comunidad autónoma entregará al Pontífice no es un simple objeto protocolario, sino una obra textil de incalculable valor artesanal confeccionada por la Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio (ACVI), un colectivo que mantiene vivo un arte centenario en Gran Canaria.
Las piezas, que ya han sido entregadas formalmente en un encuentro en el que participaron las propias artesanas junto a representantes públicos y eclesiásticos como el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos Pérez, y el obispo auxiliar, Cristóbal Déniz, son el resultado de un esfuerzo colectivo que une patrimonio y destreza manual.
Un trabajo de 1.400 horas en tiempo récord
Detrás de este obsequio se esconde una auténtica hazaña de la artesanía canaria. Un grupo de ocho artesanas caladoras ha trabajado intensamente desde el pasado mes de marzo para dar forma a tres prendas exclusivas en un tiempo récord.
En total, se han invertido alrededor de 1.400 horas de trabajo minucioso en un proceso puramente manual que incluye la preparación de la tela, el complejo sacado de hebras, el marcado, la colocación en el telar de madera y la ejecución del calado.
El conjunto principal está compuesto por un mantel de altar y un alba. A estas prendas se suma una estola personalizada, donada por la propia asociación de Ingenio, en la que destaca la inscripción realizada completamente a mano con los nombres “SS Papa” y “León XIV”.
El mantel de altar es la pieza de mayores dimensiones, con 3,25 metros de largo por 2,45 metros de ancho. Está confeccionado sobre una tela blanca de hilo de alta calidad donde predominan técnicas tradicionales complejas con casi dos siglos de historia, como los calados “de las tres hebras”, flores, caracol y caracol zurcido de pico.
Símbolos de la identidad canaria para el mundo
La confección del mantel no solo destaca por su valor técnico, sino por los elementos iconográficos que alberga. Además de la cruz cristiana, las artesanas han integrado en el tejido dos referencias arqueológicas y culturales del archipiélago: una pintadera circular y otra triangular, elaboradas mediante las técnicas de calado conocidas como tachón y zurcido. Por su parte, el alba incorpora los estilos aironado y puerta iglesia, mientras que la estola cuenta con variantes de rehilo y estrellita.
El obispo José Mazuelos confirmó que este mantel histórico no se quedará guardado, sino que se utilizará de forma oficial en la misa que el papa León XIV ofrecerá en el Estadio de Gran Canaria. De este modo, el altar principal de la celebración estará revestido con esta pieza única, visibilizando a nivel internacional el trabajo del taller de Ingenio.
La Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio, amparada por la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio, realiza una labor crucial para proteger este oficio frente a las copias industriales de bajo coste.
El colectivo no es ajeno a los encargos de relevancia; con sus manos han elaborado anteriormente manteles para la boda de la Infanta Elena, corbatas para personalidades internacionales y el juego de cuna que en su día se entregó a la Princesa Leonor, continuando el legado de maestras históricas de la Villa como María Luisa Artiles Ramírez, quien recibió el Premio Nacional de Artesanía en 1970.