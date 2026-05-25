El peor día del episodio de calor en Canarias: la Aemet activa nuevos avisos por temperaturas de 37 ºC este martes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos por altas temperaturas en varias islas del archipiélago canario. La presencia de una masa de aire cálido subtropical, a diferencia de la subsidencia anticiclónica que afecta a la Península, provocará un repunte térmico notable que elevará los termómetros por encima de los 35 grados en amplias zonas de la región durante la primera mitad de la semana.
Este episodio de ambiente anormalmente cálido para finales de mayo vendrá acompañado por la presencia de calima e intervalos de nubes medias y altas, además de la posibilidad de chubascos aislados de carácter tormentoso debido a la llegada de un pequeño río atmosférico de procedencia tropical.
Avisos y máximas previstas por la Aemet
Los avisos amarillos emitidos por la Aemet están fijados entre las 11:00 y las 20:00 horas de este martes. Afectan concretamente a las cumbres de Gran Canaria, el este, sur y oeste de Gran Canaria, así como a la totalidad de las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
En estas zonas se prevé alcanzar de forma generalizada los 35 ºC, existiendo probabilidad de que se registren máximas localmente de hasta 37 ºC en áreas del interior de Gran Canaria y Fuerteventura. En las medianías del norte de Gran Canaria el termómetro se situará en torno a los 34 ºC.
Para el miércoles, la previsión indica que el umbral de los 35 ºC será más difícil de superar de forma generalizada, aunque las islas más orientales mantendrán registros térmicos de entre 30 ºC y 35 ºC.
Noches tórridas en el archipiélago
El incremento de las temperaturas también se manifestará de forma acusada durante los periodos nocturnos, según ha informado Meteored. Hasta el miércoles, las siete islas del archipiélago registrarán al menos un municipio donde la mínima no caerá por debajo de los 20 ºC, consolidando el fenómeno de la noche tropical.
Asimismo, los pronósticos detallan que de forma puntual se vivirán noches tórridas, un escenario meteorológico en el cual las temperaturas mínimas no descienden de los 25 ºC. Este comportamiento térmico nocturno será más probable en las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
Predicción detallada por islas para este martes
- Lanzarote: Intervalos de nubes altas, calima y nubes bajas en el oeste. Las máximas superarán localmente los 34 ºC en la mitad sur. Arrecife registrará una oscilación entre los 21 ºC de mínima y los 32 ºC de máxima.
- Fuerteventura: Calima y nubes bajas en el litoral oeste. Las máximas rebasarán los 34 ºC en amplias zonas. En Puerto del Rosario se prevén 21 ºC de mínima y 33 ºC de máxima.
- Gran Canaria: Ascenso térmico generalizado, especialmente en medianías del norte y vertientes orientadas al oeste. Los termómetros superarán los 30 ºC en zonas amplias y los 34 ºC en el interior sur y oeste. Las Palmas de Gran Canaria registrará valores entre los 21 ºC y los 27 ºC.
- Tenerife: Calima probable con ascenso térmico más acusado en las nocturnas. Las máximas superarán los 30 ºC en medianías y podrían alcanzar los 34 ºC en medianías del noreste y vertientes sur y oeste. Santa Cruz de Tenerife registrará entre 23 ºC y 32 ºC.
- La Gomera: Ascenso de temperaturas diurnas y nocturnas, con posibilidad de alcanzar los 34 ºC en la vertiente sur. San Sebastián de La Gomera oscilará entre los 22 ºC y los 31 ºC.
- La Palma: Incremento de los valores nocturnos. Las máximas alcanzarán o superarán los 30 ºC de forma localizada en la vertiente oeste. Santa Cruz de La Palma tendrá registros de entre 21 ºC y 25 ºC.
- El Hierro: Temperaturas en ligero ascenso, con máximas que tocarán o superarán los 30 ºC en las vertientes sur y este. Valverde registrará una mínima de 21 ºC y una máxima de 24 ºC.
El estado del mar presentará viento del noreste de fuerza 2 o 3, arreciando a 3 o 4 en las vertientes sureste y noroeste, con condiciones de marejadilla o marejada. En el suroeste el viento será variable de fuerza 1 a 3, acompañado de mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros.
Según los modelos meteorológicos, a partir del jueves se prevé la retirada de la advección de aire cálido subtropical y la entrada de una masa de aire más templada, lo que normalizará los registros térmicos en todo el archipiélago.