La Aemet avisa del inesperado impacto de un vórtice en altura y activa el aviso por calor en Canarias

Cambio significativo en las condiciones meteorológicas del archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado los avisos amarillos por temperaturas máximas ante el inicio de un episodio de calor que se prolongará, de acuerdo con las previsiones oficiales, hasta mediados de la próxima semana.
Este repunte térmico está condicionado por una marcada estabilidad en las capas altas de la atmósfera, donde predomina una dorsal que se extiende directamente hasta la Península.
En la superficie, el mantenimiento de los vientos alisios sigue aportando humedad y temperaturas frescas por debajo de la inversión térmica. No obstante, la posición de esta inversión es cada vez más baja. Este descenso de nivel provocará de forma inmediata que las altas temperaturas, ya perceptibles en las cumbres y en las islas orientales, se trasladen y se extiendan progresivamente a las zonas de medianías.
Un vórtice al suroeste y masa cálida africana
La causa principal de la intensificación del calor se localiza en la formación de un vórtice poco profundo en altura al suroeste de las islas. Este fenómeno atmosférico propiciará la entrada directa de una masa cálida africana, responsable de que las autoridades meteorológicas hayan decretado el primer aviso por altas temperaturas en el archipiélago en lo que va de año.
Junto al ascenso térmico, se prevé una entrada de polvo en suspensión. Sin embargo, la Aemet especifica que la calima se introducirá por encima de la inversión térmica, adquiriendo una distribución vertical que limitará su impacto en la superficie. Los técnicos de la agencia señalan que resulta previsible que los avisos meteorológicos permanezcan activos hasta el próximo martes, quedando supeditado a la evolución del episodio.
Previsión para la jornada del sábado
Durante el sábado 23 de mayo, el fenómeno más significativo será la presencia de calima, afectando fundamentalmente a las islas orientales y manifestándose de manera más ligera en las medianías y zonas altas de las islas occidentales. Los cielos presentarán intervalos nubosos en las zonas bajas del norte a primeras y últimas horas del día, predominando el cielo poco nuboso o despejado en el resto de las áreas.
Las temperaturas registrarán un ascenso de ligero a moderado, afectando especialmente a las máximas de las zonas de interior. Se prevé alcanzar valores de entre 30 ºC y 32 ºC en los interiores del sur de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. El viento soplará moderado de componente norte en zonas bajas, con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sudeste de las islas de mayor relieve, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes de madrugada; en medianías y cumbres girará a componente este. En el apartado de las capitales, Santa Cruz de Tenerife oscilará entre los 19 ºC y 27 ºC, mientras que Las Palmas de Gran Canaria se moverá entre los 19 ºC y los 23 ºC.
Avisos amarillos activos el domingo
La situación meteorológica ganará intensidad el domingo 24 de mayo. La Aemet activará de forma oficial el aviso amarillo por riesgo bajo de altas temperaturas entre las 11:00 horas y las 19:59 horas, con un porcentaje de probabilidad estimado entre el 40% y el 70%.
Los ámbitos geográficos afectados por este aviso, donde se contempla alcanzar o superar los 34 ºC de máxima, se concentran de la siguiente forma:
- Cumbres de Gran Canaria.
- Este, sur y oeste de Gran Canaria.
- Isla de Lanzarote (interior y vertiente sur).
- Isla de Fuerteventura (interior y vertiente sur).
De igual modo, los termómetros podrán superar los 30 ºC en las medianías orientadas al sur y al oeste de las islas occidentales. El estado del cielo mantendrá la tónica de intervalos nubosos en zonas bajas del norte durante las horas centrales y calima generalizada en el este. Las temperaturas en las capitales volverán a subir, situándose las máximas en 28 ºC en Santa Cruz de Tenerife y en 25 ºC en Las Palmas de Gran Canaria. El viento dominante será del nordeste moderado en costas, con intervalos fuertes en extremos noroeste y sudeste, virando a componente este-sudeste en las medianías y cumbres del archipiélago. Las autoridades recomiendan mantener la precaución ante el episodio meteorológico.