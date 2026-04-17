La Aemet amplía los avisos en Canarias por una calima que ganará intensidad: horas y zonas de mayor riesgo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado y ampliado los avisos amarillos previstos para este fin de semana en el Archipiélago. Ayer las previsiones se centraban en calima en las cumbres de Gran Canaria, pero la última actualización extiende el riesgo por polvo en suspensión a todas las islas.
Sábado: Calima y rachas intensas en Tenerife
A partir de las 09:00 horas de este sábado, 18 de abril, se activa el aviso amarillo por vientos de componente sur en el norte de Tenerife. Según los datos de la Aemet, se esperan rachas máximas de 70 kilómetros por hora, afectando especialmente a las cumbres centrales, la dorsal y medianías orientadas al norte. No obstante, en las cumbres centrales de Tenerife la intensidad podría ser mayor, superando los 90-100 km/h.
En cuanto al polvo en suspensión, el aviso se activará a las 12:00 horas del sábado en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro y Tenerife. En La Palma, la entrada de la calima se prevé ligeramente más tarde, a partir de las 18:00 horas.
La visibilidad se verá reducida a 3.000 metros, afectando principalmente a medianías y zonas altas, aunque es probable que el fenómeno se extienda a zonas bajas.
Domingo: Persisten las condiciones adversas
La situación meteorológica se mantendrá durante la jornada del domingo, 19 de abril. El aviso por viento en el norte de Tenerife continuará vigente durante todo el día, manteniendo la previsión de rachas de 70 km/h de componente sur y picos superiores a los 90 km/h en las zonas de cumbre.
Respecto a la calima, la Aemet mantiene el aviso amarillo por visibilidad de 3.000 metros con los siguientes horarios de finalización:
- La Palma, La Gomera y El Hierro: hasta las 18:00 horas.
- Tenerife y Gran Canaria: hasta las 21:00 horas.
- Lanzarote y Fuerteventura: se prolongará hasta la medianoche, afectando principalmente a zonas de interior.
Precaución
Este nuevo escenario supone una ampliación significativa respecto a las previsiones iniciales. La presencia de polvo en suspensión será el fenómeno predominante en todo el Archipiélago, reduciendo de forma notable la visibilidad en medianías y zonas altas de todas las islas.
Las autoridades recomiendan precaución en los desplazamientos y ante la posible caída de objetos en las zonas afectadas por las rachas de viento de componente sur.
Prealerta del Gobierno de Canarias
En consonancia con la actualización de los modelos meteorológicos, el Gobierno de Canarias ha declarado formalmente la prealerta por calima en todas las islas. Esta medida se ha adoptado en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Según el Ejecutivo autonómico, el episodio comenzó a manifestarse de forma ligera en las zonas altas de la provincia de Las Palmas, extendiéndose progresivamente al resto del Archipiélago. Se espera que durante la jornada de este viernes la situación se complique especialmente en Fuerteventura y Lanzarote, así como en las medianías y cumbres de Tenerife y La Gomera, con mayor incidencia en las vertientes orientadas al sur.
Impacto en la salud y visibilidad
El informe oficial detalla que, si bien la incidencia será menor por debajo de los 300 metros de altitud, el polvo en suspensión ganará intensidad en las cotas más altas. En La Palma y El Hierro, se prevé que el impacto sea más limitado en comparación con las islas orientales y centrales.
Las autoridades advierten que este fenómeno no solo provocará una disminución severa de la visibilidad, sino que podría agravar problemas de salud en personas con enfermedades crónicas o respiratorias. Por ello, se recomienda extremar las precauciones en exteriores y seguir las indicaciones oficiales mientras dure el episodio, que se prolongará, al menos, hasta el final del domingo.