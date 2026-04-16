La calima obliga a la Aemet a activar el primer aviso en Canarias para el fin de semana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por polvo en suspensión en las islas para este fin de semana. La entrada de aire sahariano afectará de manera generalizada al archipiélago, con especial incidencia en las zonas altas, donde la visibilidad quedará reducida de forma notable por la calima.
Aviso por calima
El aviso oficial por polvo en suspensión se concentrará en las cumbres de Gran Canaria. Según los datos técnicos de la Aemet, se espera que la visibilidad descienda hasta los 3.000 metros, afectando principalmente a medianías y zonas de cumbre.
Este aviso entrará en vigor a las 12:00 horas del sábado 18 de abril y el peligro se mantendrá activo durante toda la jornada.
La calima será especialmente significativa durante el sábado y el domingo, extendiéndose también a las medianías de otras islas de la provincia oriental y occidental.
Máximas de 34 grados
De forma paralela al episodio de calima, Canarias registrará un incremento progresivo de las temperaturas. Desde este viernes 17, los termómetros ya podrán superar los 30 ºC en el interior de Fuerteventura y en las medianías del sur de Gran Canaria.
Sin embargo, el pico de calor se espera para el sábado y el domingo. Durante la jornada del 18 de abril, las temperaturas experimentarán un ascenso de ligero a moderado, superando los 30 ºC en el sur de Gran Canaria y Tenerife. En puntos del interior de Fuerteventura y en las medianías del sur de Gran Canaria, las máximas podrían alcanzar localmente los 34 ºC.
Para el domingo 20, la tendencia alcista se mantendrá, siendo probable que se alcancen los 34 ºC en vertientes sur de Tenerife y Gran Canaria, así como en las islas orientales. Las capitales de provincia también reflejarán este ascenso, con máximas previstas de 28 ºC en Las Palmas de Gran Canaria y hasta 31 ºC en Santa Cruz de Tenerife.
Predicción por jornadas y régimen de vientos
- Viernes 17: Nubosidad alta y calima en medianías. Vientos moderados del nordeste en costas y rachas locales muy fuertes en los extremos sureste y noroeste.
- Sábado 18: Calima significativa. El viento en cumbres y medianías soplará del sureste con intensidad moderada a fuerte, con posibilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes en vertientes noreste y suroeste.
- Domingo 20: Intervalos de nubes medias y altas con escasa probabilidad de precipitaciones débiles tipo goterón en la provincia oriental. Los vientos en zonas altas mantendrán la componente sur con rachas muy fuertes en medianías del este y oeste.
Este episodio de calima y altas temperaturas marcará la dinámica meteorológica de los próximos días, con una atmósfera dominada por la estabilidad y la entrada de partículas en suspensión en todo el territorio insular.