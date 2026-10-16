La pobreza y la exclusión social se estancan en Canarias, pese a la bonanza económica y turística

La reducción de la pobreza y exclusión social se ha estancado en Canarias. La bonanza económica, con un crecimiento en la llegada de turistas, registros de contrataciones y mínimos en desempleo, no ha logrado disminuir de forma sostenida la vulnerabilidad social. La tasa Arope se ha mantenido en el 31,2% de la población, igual que en 2024, es decir, 704.000 personas están en riesgo de pobreza y/o exclusión social, interrumpiendo la tendencia descendente desde la covid.
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias (EAPN Canarias) presentó el informe sobre El estado de la pobreza en Canarias 2026 a la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, y a la sociedad en general, elaborado a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2025. Así, Canarias presenta la cuarta tasa Arope más elevada, y supera en 5,5 puntos la estatal.
La tasa de pobreza se reduce del 24,6% al 22,9%. Sin embargo, continúa afectando a 517.000 personas, superando en 3,4 puntos la media estatal del 19,5%. Por su parte, la pobreza severa alcanza al 8% de la población canaria, y aunque disminuye respecto a 2024, supone que unas 182.000 personas viven en hogares con ingresos inferiores a 679 euros mensuales por unidad de consumo.
Desciende la carencia material y social severa, del 10,8% al 9,3%, indicador que mide cuántas personas no pueden permitirse bienes, servicios y actividades básicos para una vida digna.
En cambio, aumenta la baja intensidad de empleo en el hogar, que pasa del 10,4% al 11,6% de la población de 0 a 64 años (unas 214.000 personas), situando a Canarias como la segunda con la tasa más elevada del país, cuya media es del 8%.
En esos hogares los miembros en edad de trabajar emplean menos del 20% de su potencial laboral, una situación que se relaciona con el riesgo de pobreza entre desempleados, jornadas reducidas o contratos temporales. La desigualdad de renta es otro problema social. La renta media por persona en Canarias es de 1.185 euros al mes, es decir, 117 menos que la media estatal. La renta del 10% de la población más rica multiplica por 8,6 la del 10% más pobre, pese a mejorar en 1,6 puntos.
Pobreza infantil
Aumenta la pobreza infantil: unos 91.000 niños, niñas y adolescentes (hasta 141.000 si tomamos datos del Istac) se encuentran en esta situación, lo que supone una tasa Arope infantil del 41,1%, 0,9 puntos más. Canarias registra la cuarta tasa más alta y supera en 7,3 puntos la media nacional, “crecen en condiciones de vulnerabilidad que limitan sus oportunidades educativas, su bienestar y su participación social. Esta realidad exige reforzar la protección de la infancia y el apoyo a los hogares con menores para evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza”, señaló el vicepresidente Fernando Rodríguez.
La pobreza se concentra en las personas que acumulan desigualdades estructurales. Continúa teniendo rostro de mujer, de hecho, 370.000 están en riesgo de pobreza o exclusión social, con una tasa del 32,1%. Asimismo, aumenta entre las personas mayores de 65 años: unas 125.000 (el 29,5%) están en situación de vulnerabilidad y presentan una carencia material y social severa que pasa del 8,7% al 9,8%. A ello se suma la situación de los hogares monoparentales, con una tasa Arope del 20,1%; la de la población extracomunitaria, que alcanza el 21,7%, y entre las personas con discapacidad, cuya tasa alcanza el 37,8%, 10 puntos más que los que no tienen discapacidad.
Otro dato significativo apunta a que tener un empleo no garantiza ingresos suficientes para tener una vida digna. Unos 400.000 trabajadores están en riesgo de pobreza o exclusión social (17,6%). También refleja que el 54,2% de la población (1.233.000 personas) tiene dificultades para llegar a fin de mes o el 49,9% (1.135.000) no puede afrontar un imprevisto.
EAPN Canarias reclama mejorar la cobertura y accesibilidad del sistema rentas, para que las prestaciones lleguen a quienes las necesitan y cubran sus necesidades básicas; garantizar el acceso y mantenimiento de una vivienda digna y asequible, evitando que su coste empuje a la pobreza o agrave la vulnerabilidad; y avanzar hacia empleos estables, con salarios suficientes y condiciones laborales dignas.