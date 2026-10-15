Las llamadas comerciales en España cambian a partir de este sábado, 17 de octubre de 2026. Las empresas obligadas por la nueva normativa deberán utilizar números de nueve cifras que comiencen por el prefijo 400, una medida que permitirá a los consumidores reconocer las llamadas de carácter publicitario antes de descolgar el teléfono.
El cambio forma parte de las medidas impulsadas para combatir el spam telefónico y reforzar los derechos de los usuarios. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera positiva la iniciativa, aunque advierte de que no será suficiente para acabar con las llamadas no deseadas.
Qué cambia en las llamadas comerciales desde el 17 de octubre
A partir del sábado, las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la normativa deberán emplear la numeración 400 para sus llamadas comerciales, especialmente las destinadas a captar nuevos clientes.
Esto significa que los usuarios podrán identificar estos contactos simplemente observando los primeros dígitos del número que aparece en la pantalla.
La medida se desarrolla mediante una resolución del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 16 de abril de 2026.
La resolución estableció un plazo de seis meses para que las operadoras habilitaran esta numeración y las empresas adaptaran sus sistemas. Los nuevos números tendrán una característica importante: solo podrán utilizarse para realizar llamadas salientes. Es decir, los consumidores no podrán devolver una llamada directamente a un número que comience por 400.
Qué empresas deberán utilizar el prefijo 400
La obligación afecta a compañías de servicios esenciales, como electricidad, gas, agua, telecomunicaciones, transporte y determinados servicios financieros y postales. También se aplica a grandes empresas que venden productos o prestan servicios a consumidores, siempre que cumplan alguno de los requisitos legales: al menos 250 trabajadores, una facturación anual superior a 50 millones de euros o un balance anual superior a 43 millones.
La normativa contempla excepciones para determinadas comercializadoras de electricidad, gas y servicios telefónicos de menor tamaño y cuota de mercado. Por tanto, recibir una llamada desde otro prefijo no significa automáticamente que sea ilegal, ya que existen excepciones y comunicaciones que no tienen finalidad comercial.
¿Se podrán bloquear las llamadas que empiecen por 400?
Una de las principales ventajas del sistema es que facilitará el bloqueo de llamadas publicitarias. Las operadoras podrán ofrecer a sus clientes, previa solicitud, la posibilidad de desconectar la recepción de llamadas procedentes del rango 400. Asimismo, las aplicaciones de identificación y bloqueo podrán reconocer con mayor facilidad esta numeración y establecer filtros específicos. La normativa también contempla mecanismos para detectar y bloquear comunicaciones comerciales que incumplan las condiciones establecidas.
La OCU advierte: el prefijo 400 no acaba con el spam telefónico
Pese al cambio, la OCU considera que todavía existen problemas por resolver. El primero es que el prefijo 400 identifica la finalidad comercial de la llamada, pero no necesariamente a la empresa responsable.
Por este motivo, la organización reclama un registro público que permita conocer qué compañía utiliza cada número. Esto facilitaría las reclamaciones y el ejercicio del derecho a oponerse a futuras comunicaciones. También solicita sanciones efectivas y disuasorias contra las empresas que realicen llamadas comerciales sin cumplir la normativa o sin contar con una base legal que las autorice.
Además, recuerda que esta medida no evita por sí sola las estafas telefónicas, las llamadas fraudulentas desde el extranjero ni la suplantación de identidad.
Qué hacer si sigues recibiendo llamadas comerciales no deseadas
Los consumidores que reciban llamadas comerciales no autorizadas pueden ejercer su derecho de oposición y presentar una reclamación ante las autoridades competentes.
La legislación también refuerza la protección frente a los contratos telefónicos no solicitados. En los supuestos previstos legalmente, los contratos celebrados mediante llamadas que incumplan las normas sobre comunicaciones comerciales pueden considerarse nulos.
La entrada en vigor del prefijo 400 este 17 de octubre añade así una herramienta para reconocer estas comunicaciones. Sin embargo, su eficacia dependerá también del cumplimiento de las obligaciones empresariales y de los mecanismos de supervisión y control.