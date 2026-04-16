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Vuelve la calima a Canarias y la Aemet indica las zonas donde será más intensa este jueves

Las temperaturas en las capitales de provincia se situarán entre los 18 y 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 17 y 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria
Aviso de la Aemet por un giro radical del tiempo en Canarias: rachas de 90 km/h y el cambio más esperado
Vuelve la calima a Canarias y la Aemet indica las zonas donde será más intensa este jueves
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado la previsión del tiempo en Canarias para este jueves, 16 de abril de 2026, apunta a una jornada de estabilidad generalizada, aunque marcada por la presencia de calima ligera en altura y un ascenso de las temperaturas, especialmente en zonas de interior.

En Lanzarote y Fuerteventura, el día comenzará con intervalos nubosos, que irán desapareciendo hasta dejar cielos poco nubosos o despejados a partir del mediodía.

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En el resto del Archipiélago predominarán los cielos despejados, con intervalos de nubes altas durante la tarde.

Calima en Canarias y subida de temperaturas

Uno de los elementos más destacados será la calima ligera, que afectará a zonas altas de la provincia oriental y Tenerife, pudiendo extenderse a otras Islas al final del día.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o con ligero ascenso, mientras que las máximas subirán:

En la provincia oriental y Tenerife, con ligero ascenso en costas

  • En zonas del interior, donde el aumento será moderado
  • En el resto de las Islas, con pocos cambios o ligera subida
  • Viento del nordeste con rachas fuertes en zonas expuestas

El viento soplará del nordeste en zonas bajas, con intervalos de intensidad fuerte en vertientes del sureste y noroeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes.

En medianías será flojo de componente este, mientras que en cumbres se espera viento flojo del sur, aumentando a moderado con el paso de las horas.

Las temperaturas en las capitales de provincia se situarán entre los 18 y 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 17 y 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria.

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