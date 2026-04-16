Vuelve la calima a Canarias y la Aemet indica las zonas donde será más intensa este jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado la previsión del tiempo en Canarias para este jueves, 16 de abril de 2026, apunta a una jornada de estabilidad generalizada, aunque marcada por la presencia de calima ligera en altura y un ascenso de las temperaturas, especialmente en zonas de interior.
En Lanzarote y Fuerteventura, el día comenzará con intervalos nubosos, que irán desapareciendo hasta dejar cielos poco nubosos o despejados a partir del mediodía.
En el resto del Archipiélago predominarán los cielos despejados, con intervalos de nubes altas durante la tarde.
Calima en Canarias y subida de temperaturas
Uno de los elementos más destacados será la calima ligera, que afectará a zonas altas de la provincia oriental y Tenerife, pudiendo extenderse a otras Islas al final del día.
Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o con ligero ascenso, mientras que las máximas subirán:
En la provincia oriental y Tenerife, con ligero ascenso en costas
- En zonas del interior, donde el aumento será moderado
- En el resto de las Islas, con pocos cambios o ligera subida
- Viento del nordeste con rachas fuertes en zonas expuestas
El viento soplará del nordeste en zonas bajas, con intervalos de intensidad fuerte en vertientes del sureste y noroeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes.
En medianías será flojo de componente este, mientras que en cumbres se espera viento flojo del sur, aumentando a moderado con el paso de las horas.
Las temperaturas en las capitales de provincia se situarán entre los 18 y 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 17 y 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria.