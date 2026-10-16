Calima, nubes y calor en Canarias: la Aemet detalla el tiempo para este viernes

La calima seguirá presente en Canarias este viernes, 16 de octubre, especialmente en medianías y cumbres, aunque los cielos tenderán a despejarse con el paso de las horas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé temperaturas sin grandes cambios, viento flojo del noreste y máximas de hasta 29 grados en Santa Cruz de Tenerife.
La jornada comenzará con intervalos de nubes altas en buena parte del Archipiélago. Sin embargo, a partir del mediodía se abrirán claros en las Islas montañosas. La nubosidad baja se concentrará en zonas del norte durante las primeras y últimas horas.
En cuanto a las temperaturas, Las Palmas de Gran Canaria alcanzará los 27 grados, mientras que la capital tinerfeña llegará a los 29. Las mínimas serán de 23 grados en ambas ciudades, según la previsión facilitada por la Agencia.
Dónde habrá calima este viernes en Canarias
La presencia de polvo en suspensión será ligera y afectará principalmente a las medianías y cumbres de Tenerife, Gran Canaria, La Gomera, La Palma y El Hierro.
En Lanzarote y Fuerteventura, la calima se situará en niveles altos de la atmósfera, donde también predominarán los intervalos de nubes altas.
El viento soplará generalmente flojo del noreste, aunque podrá intensificarse en determinados puntos del litoral, especialmente en las costas del sureste y noroeste de las Islas de mayor relieve.
La previsión apunta a una jornada con temperaturas cálidas para octubre y numerosos ratos de sol. Radiotelevisión Canaria también recoge un ambiente veraniego para este viernes, con máximas que podrían situarse entre los 25 y los 32 grados en distintas zonas costeras del Archipiélago.
Previsión del tiempo en Canarias, Isla por Isla
Tenerife. Los intervalos de nubes altas darán paso a cielos poco nubosos después del mediodía. En las zonas bajas del norte habrá nubosidad a primeras y últimas horas. La calima será ligera en medianías y cumbres. El viento soplará flojo del noreste, con mayor intensidad en las costas del sureste y extremo noroeste.
Gran Canaria. La nubosidad alta disminuirá a partir de las horas centrales, aunque persistirán algunas nubes bajas en el norte al comienzo y final del día. Se espera calima ligera en medianías y cumbres, con viento del noreste más intenso en los litorales del sureste y noroeste.
Lanzarote. Predominarán las nubes altas, acompañadas de calima ligera en niveles elevados. Las temperaturas apenas variarán y el viento del noreste ganará intensidad en las costas durante la tarde.
Fuerteventura. Se esperan intervalos de nubes altas y nubosidad baja durante la mañana en el este de la Isla. También habrá calima ligera en altura, temperaturas estables y viento flojo del noreste, más intenso por la tarde en el litoral.
La Palma. Las nubes altas tenderán a desaparecer durante la mañana, aunque persistirán intervalos de nubosidad baja en el noreste al inicio y final de la jornada. La calima afectará ligeramente a medianías y cumbres. El viento será más intenso en las costas del sureste y zonas bajas del noroeste.
La Gomera. La jornada comenzará con intervalos de nubes altas que disminuirán durante la mañana. En el norte habrá nubes bajas a primeras y últimas horas. La calima será ligera en zonas medias y altas, con viento del noreste más intenso en el sureste y noroeste.
El Hierro. Se prevén intervalos de nubes altas que darán paso a cielos poco nubosos durante la mañana. La nubosidad baja aparecerá en el norte al principio y final del día. El viento del noreste tenderá a flojo del este durante las horas centrales.
Temperaturas previstas para este viernes
Según los valores facilitados en la previsión, estas son las mínimas y máximas para las principales localidades de cada Isla:
|Localidad
|Mínima
|Máxima
|Santa Cruz de Tenerife
|23 °C
|29 °C
|Arrecife
|22 °C
|28 °C
|San Sebastián de La Gomera
|23 °C
|28 °C
|Las Palmas de Gran Canaria
|23 °C
|27 °C
|Puerto del Rosario
|22 °C
|27 °C
|Santa Cruz de La Palma
|22 °C
|27 °C
|Valverde
|18 °C
|23 °C
Estado del mar en Canarias
En las aguas del Archipiélago, la Aemet prevé vientos del nordeste de fuerza 3 a 5, con marejadilla a marejada y mar de fondo del noroeste de entre uno y dos metros.
La predicción marítima oficial contempla algunas diferencias entre las zonas costeras, con viento más intenso en determinados sectores expuestos. No hay avisos costeros vigentes en el boletín consultado, válido hasta el mediodía de este viernes.