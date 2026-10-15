La Aemet anuncia la vuelta de la calima a Canarias: las zonas afectadas este jueves

La calima regresará este jueves, 15 de octubre, a Canarias, acompañada de un ascenso de las temperaturas que será más notable en las medianías de varias islas. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los termómetros alcanzarán los 29 grados en Tenerife, mientras que los cielos presentarán intervalos de nubes altas y bajas.
El polvo en suspensión afectará principalmente a las medianías y cumbres del Archipiélago. En Tenerife, La Gomera y El Hierro, su presencia será más evidente durante la segunda mitad de la jornada. En Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria también se espera calima ligera.
La previsión apunta a una jornada de temperaturas suaves en las costas y más cálidas en el interior, con viento del nordeste que ganará intensidad en determinadas vertientes.
La calima vuelve a Canarias con 29 grados
En Tenerife, la Aemet prevé intervalos de nubes altas y nubosidad baja en el norte hasta primeras horas de la tarde. La calima aparecerá en medianías y cumbres durante la segunda mitad del día.
Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, especialmente en medianías, mientras que en las zonas altas permanecerán prácticamente sin cambios. En Santa Cruz de Tenerife se esperan 29 grados de máxima y 23 de mínima.
El viento soplará del nordeste en las costas, con mayor intensidad en el sureste y el extremo noroeste. En medianías será flojo de componente este, aunque arreciará durante las horas centrales.
En Gran Canaria, también habrá intervalos de nubes altas, con nubosidad baja en el norte y este a primeras horas. La calima afectará a medianías y cumbres.
Las temperaturas subirán especialmente en las medianías del norte. En Las Palmas de Gran Canaria se prevén 27 grados de máxima y 23 de mínima.
Qué tiempo hará en las Islas
En Lanzarote y Fuerteventura, la jornada estará marcada por los intervalos de nubes altas, con algunas nubes bajas en el este durante la mañana.
La calima será ligera en ambas Islas. Las temperaturas apenas variarán en Lanzarote, mientras que en Fuerteventura se espera un pequeño ascenso de las máximas.
Arrecife alcanzará los 28 grados, frente a los 27 previstos en Puerto del Rosario.
En La Gomera, los cielos presentarán intervalos de nubes altas y bajas, especialmente en el norte. La calima llegará a medianías y cumbres durante la segunda mitad del jueves, con temperaturas en ascenso en las medianías del norte.
En San Sebastián de La Gomera se esperan máximas de 28 grados.
Por su parte, La Palma tendrá intervalos nubosos, con predominio de nubes bajas en el noreste y altas en el resto de la Isla. Las temperaturas subirán ligeramente, sobre todo las máximas en las medianías del este. Santa Cruz de La Palma alcanzará los 27 grados.
En El Hierro, la calima también aparecerá durante la segunda mitad del día en medianías y cumbres. Las temperaturas subirán en las medianías del norte, mientras que Valverde registrará una máxima de 23 grados y una mínima de 18.
Temperaturas previstas en Canarias este jueves
Según los datos facilitados por la Aemet, estas son las temperaturas mínimas y máximas previstas en las principales localidades del Archipiélago:
|Localidad
|Mínima
|Máxima
|Santa Cruz de Tenerife
|23 °C
|29 °C
|Arrecife
|22 °C
|28 °C
|San Sebastián de La Gomera
|23 °C
|28 °C
|Las Palmas de Gran Canaria
|23 °C
|27 °C
|Puerto del Rosario
|22 °C
|27 °C
|Santa Cruz de La Palma
|22 °C
|27 °C
|Valverde
|18 °C
|23 °C
En cuanto al estado del mar, se espera viento del este o nordeste de fuerza tres a cinco, localmente seis en el sur al final de la jornada. Habrá marejadilla o marejada, con áreas de fuerte marejada en el sur y mar de fondo del nordeste de aproximadamente un metro.