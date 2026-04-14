Del abrigo al calor y la calima: el aviso de la Aemet para esta semana en Canarias

Canarias se prepara para un giro radical en el tiempo con la llegada de aire africano y calima. Tras diez días de temperaturas inusualmente bajas, la Aemet anuncia un ascenso térmico que comenzará en las cumbres y se extenderá a las costas. Las islas orientales podrían entrar en aviso por calor este fin de semana.
El archipiélago dice adiós a un episodio de frío primaveral que ha mantenido los termómetros por debajo de la media durante más de una semana.
La recuperación de los vientos alisios marcará el inicio de esta transición, con nubosidad retenida en el norte y cielos despejados en las vertientes sur.
Sin embargo, la entrada de una masa de aire seco y cálido desde el continente africano cambiará el panorama de forma inminente.
Según informan los expertos de Aemet Canarias en sus redes, la atmósfera se irá secando de este a oeste a medida que la nubosidad desaparezca. Este fenómeno vendrá acompañado de partículas de polvo en suspensión.
La calima será la protagonista en los próximos días, reduciendo la visibilidad y elevando la sensación de calor sofocante. El ascenso de las temperaturas se notará primero en las zonas altas y medianías, para luego alcanzar el litoral de todas las islas.
Se espera que esta entrada de aire cálido vaya acompañada de calima, y probablemente se lleguen a alcanzar los umbrales de aviso por altas temperaturas en las islas más orientales, remitiendo el episodio a partir del lunes. pic.twitter.com/TZ8KrGuOKC— AEMET Canarias (@AEMET_Canarias) April 14, 2026
La Aemet: “Es probable que se alcancen los umbrales para activar avisos por altas temperaturas”
La situación será especialmente intensa en Lanzarote y Fuerteventura. La Agencia Estatal de Meteorología advierte de que es muy probable que se alcancen los umbrales necesarios para activar avisos por altas temperaturas.
Este episodio de calor intenso y polvo africano se mantendrá activo durante el fin de semana. Se espera que la situación meteorológica comience a remitir a partir del lunes, cuando el alisio recupere su hegemonía.
Las autoridades recomiendan extremar la precaución ante la llegada del polvo en suspensión, especialmente en personas con problemas respiratorios. La combinación de sol intenso, calima y temperaturas en ascenso marca el primer episodio serio de calor de esta primavera en las islas. La atmósfera ganará estabilidad, pero perderá la humedad que ha caracterizado las últimas jornadas en las zonas de mayor altitud.