El tiempo en Canarias hoy: la Aemet avisa de un descenso de temperaturas y rachas muy fuertes en Tenerife

El tiempo en Canarias da una pequeña tregua este jueves, 28 de mayo de 2026. Tras jornadas marcadas por valores elevados en gran parte del Archipiélago, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy un descenso moderado de las temperaturas en las zonas de interior, especialmente notable en las medianías y en la vertiente este de las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
La jornada estará marcada por una notable división en los cielos y por la intensidad del viento, que se dejará sentir con especial fuerza en los puntos más altos de la isla de Tenerife.
Fuertes rachas de viento en las cumbres de Tenerife
El fenómeno meteorológico más significativo de este jueves se localiza en las altas cumbres de Tenerife, donde durante la madrugada ha soplado viento del oeste fuerte, registrándose rachas ocasionalmente muy fuertes.
La Aemet señala que la tendencia para el resto del día es que este viento vaya amainando de forma progresiva.
En el resto del Archipiélago, predominará el viento moderado del nordeste, el cual presentará intervalos de fuerte en las zonas bajas de las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas.
Los expertos no descartan que se produzcan rachas ocasionalmente muy fuertes en las islas centrales, mientras que en las costas del suroeste de las islas con mayor relieve lo que predominará serán las brisas.
En las zonas de cumbre, el viento moderado del oeste irá rolando a noroeste a lo largo del día.
Temperaturas en las capitales canarias
Los termómetros en las costas experimentarán pocos cambios o un ligero descenso. En Santa Cruz de Tenerife se esperan valores de entre 20°C de mínima y 23°C de máxima, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria el mercurio oscilará entre los 20°C de mínima y los 22°C de máxima.