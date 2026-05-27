El aeropuerto Tenerife Norte notifica hasta 5 desvíos por la densa niebla

Hasta cinco vuelos han sido desviados este miércoles en el aeropuerto Tenerife Norte por por una densa niebla, informan fuentes de Aena a DIARIO DE AVISOS.
De esos cinco vuelos, uno partió de La Palma, otro de Barcelona, otro de Sevilla y dos de Lanzarote.
Desde Aena recomiendan consultar el estado del vuelo con la aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto Tenerife Norte.
La previsión meteorológica para hoy indica que estará poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en el litoral norte, especialmente a primeras y últimas horas, y calima ligera que remitirá al final del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán un descenso moderado, localmente notable en las máximas de zonas de interior, sin descartar que se alcancen 30ºC localmente en zonas de medianías, y los termómetros oscilarán entre los 29 grados de máxima en Tenerife y los 18 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará del nordeste moderado, más intenso en extremos nordeste y noroeste, girando a componente oeste en medianías y zonas altas.