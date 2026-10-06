La Aemet lo confirma: chubascos fuertes y tormentas en Canarias este miércoles

La Aemet prevé chubascos ocasionales que podrían ser localmente fuertes y estar acompañados de tormentas aisladas en Canarias este miércoles, 7 de octubre, especialmente durante la mañana y la tarde en zonas de Tenerife y Gran Canaria.
La Agencia Estatal de Meteorología espera además un ligero descenso de las temperaturas, con máximas que alcanzarán los 27 grados en Tenerife. El cielo estará marcado por los intervalos nubosos y la nubosidad será más abundante en el norte, interior y vertientes orientadas al este.
En Tenerife, los cielos nubosos predominarán en el norte y, desde la mañana, también en zonas de interior y de la vertiente este. En estos puntos se esperan chubascos ocasionales, principalmente durante la mañana y la tarde.
La Aemet no descarta que algunas de estas precipitaciones puedan alcanzar intensidad localmente fuerte o aparecer acompañadas por alguna tormenta aislada.
Las temperaturas bajarán ligeramente. Los termómetros alcanzarán hasta 27 grados de máxima en Tenerife, mientras que las mínimas del Archipiélago rondarán los 18 grados en El Hierro.
El viento soplará flojo a moderado del noreste, con mayor intensidad en las costas de la vertiente este y en el extremo noroeste. En las cumbres centrales de Tenerife será de componente sur.
Chubascos también en Gran Canaria
La situación será similar en Gran Canaria, donde se esperan intervalos nubosos con predominio de cielos cubiertos en el norte, interior y vertiente este.
También en estas zonas habrá probables chubascos ocasionales durante la mañana y la tarde. Podrían ser localmente fuertes y estar acompañados de alguna tormenta aislada, de acuerdo con la previsión de Aemet.
La predicción oficial para Las Palmas de Gran Canaria refleja una probabilidad elevada de precipitaciones durante este miércoles y temperaturas entre los 23 y los 26 grados.
Menor probabilidad de lluvia en Lanzarote y Fuerteventura.
En Lanzarote y Fuerteventura también predominarán los intervalos nubosos, aunque la probabilidad de precipitaciones será menor. La Aemet contempla lluvias débiles y dispersas durante las horas centrales del día, antes de una apertura de claros hacia el final de la tarde.
Las temperaturas descenderán entre ligera y moderadamente en medianías y cumbres, con una caída más acusada de las máximas. En las costas se esperan pocos cambios.
El viento será moderado del nordeste y podrá soplar ocasionalmente fuerte durante la tarde en las vertientes sureste y noroeste de Gran Canaria. En las cumbres será flojo de componente oeste.
Las predicciones municipales actualizadas de Aemet también mantienen precipitaciones para distintos puntos de Tenerife este miércoles, aunque la distribución e intensidad variarán según la zona.