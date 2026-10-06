Prealerta por lluvias intensas en Canarias: hasta 20 litros en una hora

El Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por lluvias en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria a partir de las 12.00 horas de este martes, 6 de octubre, ante la previsión de precipitaciones intensas que podrían dejar hasta 20 milímetros en una hora y acumulaciones de 40 milímetros en 12 horas en algunos puntos.
La medida, adoptada por la Dirección General de Emergencias, se toma de acuerdo con la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Según detalla el Ejecutivo autonómico, se prevén lluvias intensas en las islas centrales y en El Hierro, relacionadas con una elevada humedad de origen tropical y con posibles mecanismos de convección favorecidos por el relieve.
Las precipitaciones se producirán especialmente durante las tardes y hasta las horas de la madrugada, sin que se descarte la aparición de alguna tormenta ocasional.
En Gran Canaria, las lluvias más intensas se esperan principalmente en las cumbres y medianías del norte y este, mientras que en Tenerife y El Hierro afectarían sobre todo a las medianías y zonas altas del norte, nordeste y sur.
En estas zonas, las precipitaciones podrían ser además persistentes. De acuerdo con el aviso de la Aemet, en Gran Canaria podrían alcanzarse acumulaciones de hasta 40 milímetros en 12 horas, mientras que las intensidades puntuales podrían situarse en torno a los 20 milímetros en una hora.
También se esperan lluvias en las medianías del norte y este de La Palma, así como en las medianías y zonas altas del norte de La Gomera, aunque en estas dos islas la probabilidad de que se alcancen las intensidades más elevadas será menor.
La situación permanecerá bajo vigilancia de los servicios de Emergencias ante la posibilidad de que las precipitaciones sean localmente intensas y estén acompañadas de tormentas.