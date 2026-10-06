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La Aemet señala las zonas de Canarias donde podrían caer chubascos fuertes este martes

Más calima ligera en medianías y cumbres, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología
Seguirá lloviendo en Canarias: la Aemet sitúa una zona de Tenerife entre las más afectadas
Imagen de archivo de lluvias en La Laguna. DA
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La previsión meteorológica para hoy indica que habrá intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte y, sobre todo, a partir de la tarde en zonas de interior, donde habrá probables chubascos, que podrían ser localmente fuertes y estar acompañados de tormentas ocasionales, especialmente en cumbres y medianías del norte, nordeste y sur, más calima ligera en medianías y cumbres, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas sufrirán un ligero descenso y los termómetros oscilarán entre los 27 grados de máxima en Tenerife y los 18 grados de mínima en la isla de El Hierro.

El viento soplará flojo del noreste, más intenso en costas de la vertiente este y en el extremo noroeste, y siendo del suroeste en cumbres centrales.

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En la provincia de Las Palmas para este martes, 6 de octubre, indica que habrá intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte de Gran Canaria y, a partir de la tarde, en zonas de interior, donde habrá probables chubascos que podrían ser localmente fuertes y estar acompañados de tormentas ocasionales, especialmente en cumbres y medianías del norte y este; además de una calima ligera que será más significativa en medianías y cumbres.

En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos con predominio de la nubosidad media y alta; y baja probabilidad de precipitaciones dispersas acompañadas de tormentas durante la tarde; y la presencia de calima, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas estarán en ligero descenso en el interior, más acusado en las máximas, y con pocos cambios en el resto de zonas. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 23ºC de mínima y los 27ºC de máxima.

Respecto al viento, soplará flojo a moderado del noreste en zonas bajas, ocasionalmente fuerte en el sureste y el noroeste, y de componente sur en cumbres.

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