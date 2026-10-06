La Aemet señala las zonas de Canarias donde podrían caer chubascos fuertes este martes

La previsión meteorológica para hoy indica que habrá intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte y, sobre todo, a partir de la tarde en zonas de interior, donde habrá probables chubascos, que podrían ser localmente fuertes y estar acompañados de tormentas ocasionales, especialmente en cumbres y medianías del norte, nordeste y sur, más calima ligera en medianías y cumbres, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán un ligero descenso y los termómetros oscilarán entre los 27 grados de máxima en Tenerife y los 18 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará flojo del noreste, más intenso en costas de la vertiente este y en el extremo noroeste, y siendo del suroeste en cumbres centrales.
En la provincia de Las Palmas para este martes, 6 de octubre, indica que habrá intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte de Gran Canaria y, a partir de la tarde, en zonas de interior, donde habrá probables chubascos que podrían ser localmente fuertes y estar acompañados de tormentas ocasionales, especialmente en cumbres y medianías del norte y este; además de una calima ligera que será más significativa en medianías y cumbres.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos con predominio de la nubosidad media y alta; y baja probabilidad de precipitaciones dispersas acompañadas de tormentas durante la tarde; y la presencia de calima, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán en ligero descenso en el interior, más acusado en las máximas, y con pocos cambios en el resto de zonas. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 23ºC de mínima y los 27ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará flojo a moderado del noreste en zonas bajas, ocasionalmente fuerte en el sureste y el noroeste, y de componente sur en cumbres.