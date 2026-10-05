Cambio de tiempo en Canarias: la Aemet prevé tormentas y chubascos fuertes

Canarias afrontará este martes, 6 de octubre, una jornada marcada por los chubascos, las posibles tormentas y la calima. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las precipitaciones puedan ser localmente fuertes durante la tarde, especialmente en zonas de interior, cumbres y medianías de varias Islas.
El Archipiélago comenzará el día con intervalos nubosos, aunque la nubosidad aumentará en el norte y, sobre todo, durante la segunda mitad de la jornada en las zonas interiores. Será entonces cuando aumente la probabilidad de precipitaciones y tormentas.
La previsión también contempla calima ligera, más apreciable en medianías y cumbres. Las temperaturas bajarán ligeramente, mientras que el viento será, en general, flojo o moderado del noreste.
Dónde pueden caer los chubascos más fuertes
En las Islas occidentales se esperan intervalos nubosos, con predominio de cielos cubiertos en las vertientes norte. Durante la tarde crecerá la nubosidad en las zonas de interior.
Según la previsión facilitada por la Aemet, en estas áreas son probables los chubascos que podrían alcanzar intensidad localmente fuerte y estar acompañados de tormentas ocasionales.
La mayor atención estará puesta en cumbres y medianías de las vertientes norte, nordeste y sur, donde la inestabilidad podrá ser más acusada durante las horas centrales y la tarde.
Además, habrá presencia de calima ligera en altura, especialmente en medianías y cumbres.
Las temperaturas registrarán un ligero descenso. De acuerdo con la información facilitada, los valores podrán alcanzar los 27 grados de máxima, mientras que las mínimas bajarán hasta los 18 grados en El Hierro.
El viento soplará flojo del noreste, con mayor intensidad en costas orientadas al este y en el extremo noroeste. En las cumbres centrales será del suroeste.
Tormentas también en Gran Canaria
En Gran Canaria, la Agencia prevé intervalos nubosos durante buena parte del martes, con predominio de cielos cubiertos en el norte de la Isla.
A partir de la tarde, la nubosidad aumentará en las zonas interiores y podrán producirse chubascos localmente fuertes y tormentas ocasionales, especialmente en cumbres y medianías del norte y este.
También habrá calima ligera, que será más significativa en medianías y cumbres.
Las temperaturas descenderán ligeramente en el interior, especialmente las máximas, mientras permanecerán con pocos cambios en el resto. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan valores comprendidos entre 23 y 27 grados.
El viento será flojo a moderado del noreste en zonas bajas, con intervalos ocasionalmente fuertes en el sureste y noroeste. En las cumbres soplará de componente sur.
Qué tiempo hará en Lanzarote y Fuerteventura
El escenario será algo diferente en Lanzarote y Fuerteventura, donde predominarán los intervalos de nubes medias y altas. La Aemet señala una baja probabilidad de precipitaciones dispersas acompañadas de tormentas durante la tarde. También habrá presencia de calima.
En conjunto, el martes estará marcado por una combinación de nubosidad, polvo en suspensión e inestabilidad, con especial atención a la evolución de los chubascos durante la tarde en las Islas de mayor relieve.