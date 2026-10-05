La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este martes, 6 de octubre, avisos amarillos en Tenerife, Gran Canaria y El Hierro, en una jornada marcada además por la posibilidad de lluvias dispersas y tormentas ocasionales. En Tenerife, algunas zonas alcanzan hasta un 75% de probabilidad de precipitaciones.
Según la previsión de la Aemet para Canarias, en la provincia oriental y en Tenerife habrá intervalos nubosos, sin descartar lluvias dispersas acompañadas de tormentas durante la tarde. Estas precipitaciones serán más probables en las Islas centrales.
La Agencia señala entre los fenómenos significativos de la jornada que “no se descartan tormentas ocasionales en las islas orientales y en Tenerife por la tarde”.
En el resto del Archipiélago predominarán los intervalos nubosos, aunque también podrían producirse lluvias en las vertientes norte y este de La Palma durante las últimas horas de la tarde.
Hasta un 75% de probabilidad de lluvia en Tenerife
En Tenerife, los datos de predicción de la Aemet sitúan las mayores probabilidades de lluvia en el área metropolitana y La Orotava, donde alcanzan el 75%.
También será elevada la posibilidad de precipitaciones en Güímar, con un 70%, mientras que Candelaria, Arona y Granadilla de Abona presentan una probabilidad del 65%.
Estos porcentajes indican la probabilidad prevista de precipitación para esas zonas y permiten identificar los puntos de la Isla donde existen más opciones de que se produzcan lluvias durante la jornada.
Calima ligera en varias islas
La previsión incorpora además la presencia de calima ligera en niveles altos, que será más significativa en medianías y cumbres de las Islas centrales, además de Lanzarote y Fuerteventura.
En cuanto a las temperaturas, la Aemet espera pocos cambios en general, aunque las máximas podrían registrar ligeros descensos en zonas del interior.
En las dos capitales canarias se esperan valores muy similares. Las Palmas de Gran Canaria tendrá temperaturas entre los 23 y los 26 grados, mientras que Santa Cruz de Tenerife se moverá entre los 22 y los 26 grados.
Viento flojo del noreste
El viento será flojo del noreste, con mayor intensidad en las costas del sureste y noroeste durante la tarde.
En medianías girará a componente este, mientras que en las cumbres soplará del suroeste, según la predicción de la Agencia para este martes.
La combinación de avisos amarillos, posibilidad de tormentas, lluvias dispersas y calima marcará así una jornada de tiempo variable en Canarias, con especial atención durante la tarde en Tenerife y las Islas orientales.