El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha iniciado el procedimiento para retirar la Medalla al Mérito en el Trabajo a José María González-Llanos y Caruncho, un militar que apoyó al bando sublevado durante la Guerra Civil como oficial del crucero Canarias. La medida forma parte de ocho expedientes abiertos por el Gobierno en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.
La resolución, publicada este viernes, 20 de noviembre, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recoge que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acordó el pasado 5 de noviembre iniciar los trámites para revocar las distinciones concedidas a siete personas y a la Organización Sindical del Movimiento, el sindicato vertical del franquismo.
El vínculo con el crucero Canarias
Entre los afectados figura José María González-Llanos y Caruncho, que recibió la Medalla de Plata al Mérito en el Trabajo en 1945.
Según la documentación recogida por el Ministerio de Trabajo, González-Llanos prestó apoyo al bando sublevado como oficial del crucero Canarias, uno de los principales buques de guerra de las fuerzas franquistas durante la Guerra Civil española. También desempeñó responsabilidades como directivo de la Factoría Naval de Ferrol.
Su inclusión en estos expedientes responde a la revisión de los reconocimientos públicos otorgados durante la dictadura a personas que, según el Ministerio, desarrollaron conductas incompatibles con los valores democráticos y los derechos humanos.
La retirada de la condecoración todavía no es definitiva. El departamento que dirige Yolanda Díaz ha iniciado el procedimiento administrativo, que contempla plazos para que las personas con interés legítimo puedan comparecer y presentar alegaciones.
Otras 6 figuras del franquismo perderían sus condecoraciones
Además de González-Llanos, Trabajo ha abierto expedientes contra otras seis personas vinculadas al régimen franquista.
Entre ellas se encuentra Pedro Barrié de la Maza, procurador en las Cortes franquistas entre 1946 y 1971, que recibió la medalla en 1949. El Ministerio le atribuye colaboración económica y material con el bando sublevado y participación en la depuración de trabajadores considerados afines a la República desde su posición al frente del Banco Pastor.
También figura Pilar Primo de Rivera, delegada nacional de la Sección Femenina entre 1937 y 1977, distinguida con la Medalla de Oro en 1965. Trabajo señala su responsabilidad en la implantación de mecanismos de adoctrinamiento y subordinación de las mujeres, entre ellos el Servicio Social de la Mujer.
La relación se completa con Esteban Bilbao y Eguía, que ocupó los cargos de ministro de Justicia y presidente de las Cortes Españolas; Juan Antonio Suanzes, ministro de Industria y Comercio; Francisco Bastarreche y Díez de Bulnes, militar participante en el alzamiento de 1936; y José Fariña Ferreño, vinculado a un organismo cuya información fue utilizada con fines represivos.
El octavo expediente afecta a la Organización Sindical del Movimiento, que recibió la Medalla de Oro en 1949. Trabajo considera que este sindicato único, subordinado a Falange, contribuyó a eliminar la libertad sindical y a restringir la negociación colectiva y el derecho de huelga.
Qué establece la Ley de Memoria Democrática
El artículo 42 de la Ley de Memoria Democrática permite revisar y retirar condecoraciones concedidas antes de su entrada en vigor cuando se acrediten actuaciones incompatibles con los valores democráticos y los derechos humanos por parte de sus beneficiarios.
El Ministerio ya recurrió a esta normativa en 2023 para revocar las medallas concedidas a Francisco Franco y a otros ocho altos cargos de la dictadura.
En esta ocasión, el Gobierno ha optado por publicar el inicio de los procedimientos en el BOE debido a la antigüedad de las distinciones y a las dificultades para localizar a todas las personas o entidades que pudieran tener interés legítimo.
Quienes acrediten esa condición disponen de 10 días hábiles, contados desde el primer día hábil siguiente a la publicación, para comunicarlo a la Subsecretaría de Trabajo. Posteriormente, una vez notificado el acuerdo de inicio, se abrirá otro plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones.
La decisión definitiva sobre la retirada de las medallas se adoptará una vez completada la tramitación administrativa.