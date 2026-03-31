Adiós a la simbología franquista: estos son los lugares de Santa Cruz que Memoria Histórica exige retirar

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife informó ayer de que ha presentado un conjunto de alegaciones al Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales de Santa Cruz, en fase de información pública, para garantizar que “incorpore plenamente” los principios y obligaciones establecidos por la legislación en materia de memoria democrática.
Entre sus alegaciones, la asociación propone la revisión del Monumento a los Caídos de la plaza de España, cuya protección integral prevista en el documento considera “incompatible” con la legislación. Por ello, proponen su exclusión temporal del catálogo hasta que se defina un plan específico que garantice su adecuación a la ley, incluyendo la retirada de simbología franquista o su resignificación.
También proponen la reinterpretación del Puente General Serrador, solicitando la retirada de elementos simbólicos vinculados a la dictadura y la incorporación de recursos informativos.
Asimismo, la entidad plantea incluir en el catálogo otros espacios como la escultura La Ida, vinculada a la memoria de los presos del antiguo campo de concentración de Fyffes; los posibles restos de la Batería Militar del Barranco del Hierro, escenario de ejecuciones durante la represión franquista o el enclave de Cueva Roja, por su papel en los acontecimientos del 18 de julio de 1936, entre otros.