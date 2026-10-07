Aemet señala las zonas de Canarias donde más puede llover hoy

La lluvia vuelve a ganar protagonismo este miércoles, 7 de octubre, en Canarias, aunque no afectará por igual a todo el Archipiélago. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa las mayores probabilidades de chubascos en el norte, las zonas de interior y las vertientes este, principalmente durante la mañana y la tarde. En estas áreas se esperan chubascos ocasionales que, de forma puntual, podrían alcanzar intensidad fuerte y estar acompañados por alguna tormenta aislada.
La situación será diferente en Lanzarote y Fuerteventura, donde la posibilidad de precipitaciones es bastante menor. La Agencia únicamente contempla una baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas durante las horas centrales del día.
Dónde es más probable que llueva este miércoles
La previsión meteorológica coloca el foco principalmente en las zonas orientadas al norte, así como en áreas de interior y vertientes este. Durante la mañana aumentará la nubosidad en estas áreas y podrán producirse precipitaciones de carácter ocasional. La inestabilidad continuará durante la tarde, cuando tampoco se descarta algún episodio de lluvia localmente fuerte acompañado de tormenta.
En Gran Canaria, Aemet concreta que habrá intervalos nubosos, con predominio de los cielos cubiertos en el norte de la Isla, además de las zonas de interior y la vertiente este.
Precisamente en estas partes de Gran Canaria será donde exista una mayor posibilidad de chubascos, especialmente durante la mañana y la tarde. La Agencia tampoco descarta que alguno pueda ser localmente fuerte o tormentoso.
Menos opciones de lluvia en Lanzarote y Fuerteventura
El escenario será más tranquilo en Lanzarote y Fuerteventura. Ambas Islas tendrán intervalos nubosos durante buena parte de la jornada, pero la probabilidad de precipitaciones será baja.
En caso de producirse, Aemet espera lluvias débiles y dispersas fundamentalmente durante las horas centrales. A última hora de la tarde comenzarán a abrirse claros.
La jornada también dejará un descenso de las temperaturas, especialmente perceptible en medianías y cumbres. La bajada será más acusada en las máximas, mientras que en las zonas costeras habrá pocos cambios.
Los termómetros alcanzarán valores de hasta 27 grados en Tenerife, mientras que las mínimas podrán bajar hasta los 18 grados en El Hierro. En Las Palmas de Gran Canaria oscilarán entre 23 y 26 grados.
El viento soplará en general del noreste, entre flojo y moderado, aunque podrá ser ocasionalmente fuerte en determinadas vertientes expuestas. En las cumbres predominarán componentes sur u oeste dependiendo de la Isla.