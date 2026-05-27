Samuel Biener, meteorólogo: “Canarias registrará un verano más tormentoso de lo habitual”

Canarias se prepara para un verano atípico que arrancará oficialmente este 1 de junio, pero apunta a la inestabilidad meteorológica. Según el climatólogo de Meteored, Samuel Biener, el archipiélago podría registrar un periodo más húmedo y tormentoso de lo habitual, situándose como una de las pocas zonas del país donde las precipitaciones ganarán protagonismo.
Mientras que los modelos europeos de referencia auguran un verano asfixiante en gran parte del territorio peninsular —con anomalías térmicas de hasta 3 °C por encima de la media en comunidades como Madrid, Extremadura o las Castillas—, en Canarias el escenario es diferente.
Sin embargo, Biener no observa una señal clara en el extremo suroeste peninsular ni en Canarias. “Aunque aún es pronto para confirmar la llegada de olas de calor, la tendencia observada en los últimos años sugiere que es bastante probable que se produzca al menos un episodio de temperaturas extremas”, ha admitido el experto.
En lo que respecta a las tormentas, el climatólogo avanza que el próximo trimestre podría ser algo más húmedo de lo habitual en el Pirineo, el Ibérico sur, vertiente mediterránea y Canarias. Por esta parte, recuerda que las precipitaciones son la variable más difícil de prever, especialmente en el caso de las tormentas, por lo que esta primera tendencia o aproximación podría cambiar.
Verano de mapas lluviosos
La gran peculiaridad del verano canario estará en el cielo. El avance estival apunta a que las islas, junto al Pirineo y la vertiente mediterránea, vivirán un trimestre más húmedo de lo normal. Desde Meteored recuerdan que la lluvia es la variable más compleja de pronosticar en esta época del año, por lo que esta primera aproximación podría sufrir variaciones a lo largo de las próximas semanas.