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La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias: las zonas más afectadas hoy por el episodio de calor

El ascenso térmico será más acusado en las islas montañosas y en el sudeste de Fuerteventura
La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias
La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias. | DA
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene hoy el aviso amarillo en la provincia oriental de Canarias. El calor será el gran protagonista de la jornada, pues los termómetros registrarán ascensos notables en varios puntos del Archipiélago.

Las zonas más afectadas por las altas temperaturas

El calor intenso se concentrará en las islas orientales y en las medianías. Estas son las zonas bajo aviso:

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  • Lanzarote y Fuerteventura: el termómetro alcanzará o superará los 34°C en zonas del interior y del sur.
  • Gran Canaria: las máximas tocarán los 34°C en las medianías y en las cumbres del sur y el oeste.
  • Tenerife y La Gomera: el calor también puede llegar de forma local a las vertientes sur de ambas islas.
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El ascenso térmico será más acusado en las islas montañosas y en el sudeste de Fuerteventura. En el resto del Archipiélago se esperan pocos cambios.

Calima y estado del cielo

El cielo presentará intervalos de nubes medias y altas en todo el archipiélago. La costa norte registrará algunas nubes bajas a primeras y últimas horas del día.

Además, la jornada estará marcada por la presencia de calima ligera.

Previsión del viento

El viento soplará de componente norte con intensidad moderada. Las vertientes este y oeste de las islas montañosas registrarán rachas ocasionalmente fuertes.

El viento girará a componente oeste en las medianías y en las zonas altas.

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