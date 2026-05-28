Las Verónicas, la zona de ocio más peligrosa de Tenerife: “Las reyertas y los robos son constantes”

La reciente muerte en una reyerta de un hombre de 37 años ha puesto, una vez más, el foco en Las Verónicas, en Arona, Tenerife. Es, sin duda, una de las zonas de ocio más populares de la Isla, pero no es menos cierto que es una de las que más incidentes ha registrado a lo largo de décadas.
Son muchos los factores que convierten a Las Verónicas en una zona potencialmente peligrosa, algo que que las diferentes administraciones habrían intentado atajar con medidas como refuerzos policiales o la instalación de cámaras.
El Centro Comercial Las Verónicas
Los que conocemos como “zona” de Las Verónicas recibe su nombre del Centro Comercial Verónicas, que se compone hasta de cuatro fases. Fueron sus locales de ocio, la mayoría abiertos en los años 80, como el Bobby’s o el Busby’s, los que arrrastraron hasta el lugar a numerosos turistas, sobre todo británicos, llegados a la Isla.
No fueron solo turistas. Extranjeros residentes en Tenerife, así como tinerfeños y tinerfeñas encontraron allí un lugar de ocio que, rápidamente, se vio envuelto en numerosos incidentes.
El consumo de alcohol y drogas disparó no solo el número de ese tipo de incidentes, sino también la gravedad de los mismos, como enfrentamientos zonados tras encuentros de fútbol o en fechas señaladas como Halloween.
Piden cámaras
Los comerciantes de la zona han mostrado en repetidas ocasiones su hartazgo por la situación. Más de 15 años después de que la Asociación de Empresarios de Playa de Las Américas y Costa Adeje (Aepaca) comenzara a pedir la instalación de cámaras de seguridad en Las Verónicas los dispositivos de videovigilancia siguen sin colocarse.
Según recogió DIARIO DE AVISOS, estos comerciantes hablan abiertamente de “constantes reyertas y robos en la zona”. En 2022, el Ayuntamiento de Arona anunció la instalación de cámaras, algo que no se ha producido.
Múltiples incidentes en solo dos años
Las Verónicas ha acumulado en los dos últimos años una sucesión de incidentes graves. Apuñalamientos, reyertas, robos con violencia, hurtos de teléfonos móviles y actuaciones contra el tráfico de drogas forman parte de una relación de sucesos que se ha repetido en distintos momentos desde agosto de 2024.
Entre los episodios más graves figura el apuñalamiento sufrido por un hombre de 31 años en agosto de 2024, que tuvo que ser intervenido de urgencia tras recibir una herida en el cuello. Ya en 2026, otro joven británico de 18 años resultó herido de gravedad tras ser atacado con arma blanca cuando intentaba recuperar un teléfono móvil robado a una acompañante. El caso derivó en la detención en Italia del presunto autor, un joven de 19 años residente en Tenerife.
La hemeroteca recoge también varias reyertas y agresiones en la zona. En octubre de 2025 se viralizó una pelea entre turistas, mientras que durante la madrugada del 1 de noviembre de ese mismo año un joven de 19 años quedó en estado crítico tras una agresión en la vía pública. Ese mismo día también se registró la caída accidental de un hombre de 32 años, que sufrió un traumatismo craneal severo. A estos hechos se suma la muerte de un hombre tras una pelea ocurrida el 28 de mayo de 2026 frente a un local de la zona.
Además de los sucesos violentos, Las Verónicas ha sido escenario de intervenciones policiales relacionadas con robos, drogas y delitos contra la libertad sexual. En 2025 se investigaron robos de teléfonos móviles vinculados a la zona y se produjo una detención por un presunto delito contra la salud pública. Este mismo año, la Policía Nacional desarrolló un operativo antidroga y también se produjo la detención de un hombre acusado de una agresión sexual y de varios robos con violencia.
|13 de agosto de 2024
|Apuñalamiento en la yugular
|Un varón de 31 años fue apuñalado en el cuello en Las Verónicas. Una agente de la Policía Nacional le practicó primeros auxilios y la víctima fue operada de urgencia. La Policía localizó y detuvo a tres presuntos autores.
|2 de marzo de 2025
|Robos de teléfonos móviles
|La Policía Nacional detuvo a un hombre que llevaba 20 iPhone robados y dos centralitas de vehículos. Parte de los teléfonos habían sido sustraídos en la zona de ocio de Las Verónicas, además de en el Carnaval de Santa Cruz.
|Abril de 2025
|Detención por presunto delito contra la salud pública
|La Policía Autonómica detuvo a un hombre de 35 años en la zona de ocio de Las Verónicas con varias bolsas de aparente marihuana y 375 euros en billetes fraccionados; los guías caninos localizaron otro envoltorio con cuatro dosis más.
|14 de octubre de 2025
|Reyerta viral entre turistas
|Se difundió un vídeo de una pelea entre turistas en la zona de ocio de Las Verónicas. La noticia se centró en la viralización del episodio y las reacciones en redes, sin datos sobre detenidos o heridos.
|1 de noviembre de 2025, 01.22 h
|Caída accidental en altura
|Un hombre de 32 años resultó herido grave tras sufrir una caída accidental en el entorno turístico de Playa de Las Américas, con traumatismo craneal severo.
|1 de noviembre de 2025, 06.13 h
|Reyerta con un joven de 19 años en estado crítico
|Un joven de 19 años quedó en estado crítico tras una agresión durante una pelea en la vía pública en Las Verónicas. El SUC lo trasladó a La Candelaria y la Policía Nacional asumió la investigación.
|6 de febrero de 2026
|Operativo antidroga en Las Verónicas
|La Policía Nacional detuvo a un hombre que ocultaba droga en la boca: cinco envoltorios de cocaína, dos dosis de MDMA y varias pastillas de éxtasis. La operación se saldó, junto a otra intervención en el sur, con dos detenidos y 11 actas por tenencia de drogas.
|16 de febrero de 2026
|Apuñalamiento de un joven británico de 18 años
|Un joven británico fue apuñalado en el cuello y el costado, con afectación pulmonar, tras intentar recuperar el móvil robado a una acompañante. El presunto autor, un joven italiano de 19 años residente en Tenerife, huyó de la Isla y fue detenido en Italia por robo con violencia y dos tentativas de homicidio.
|Finales de marzo de 2026
|Agresión sexual y robos con violencia
|Un hombre fue detenido como presunto autor de una agresión sexual en Las Verónicas: se ofreció a ayudar a una joven a buscar su móvil, la llevó a una zona apartada y la atacó con un “mataleón”. La investigación lo vinculó además con dos robos con violencia en Arona.
|28 de mayo de 2026
|Muerte tras una pelea
|La Policía Nacional detuvo a un hombre de 23 años tras golpear a otro varón en Las Verónicas. La víctima entró en parada cardiorrespiratoria y falleció pese a los intentos de reanimación. El suceso ocurrió frente al local Oasis.