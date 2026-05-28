Alertan del “colapso inminente” del sistema de ayuda a domicilio en Canarias

La Asociación Canaria de Empresas de Atención a la Dependencia (ACEMAD), que representa a las empresas prestadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en el archipiélago, ha lanzado una seria advertencia sobre la situación “crítica y límite” que atraviesa el sistema de atención a personas dependientes en Canarias.
La patronal denuncia la falta de diálogo con la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias y asegura que el sector se encuentra “en modo supervivencia” debido al aumento de costes, la escasez extrema de personal cualificado y la ausencia de medidas urgentes que garanticen la sostenibilidad del servicio.
“Estamos sosteniendo un servicio esencial con plantillas agotadas, una financiación desfasada y sin interlocución real con la Administración”, afirma ACEMAD en un comunicado en el que advierte de que, si no se adoptan medidas inmediatas, muchas empresas podrían verse obligadas a reducir horas de atención o incluso renunciar a nuevos usuarios dependientes.
“No hay manos para atender a los mayores”
Uno de los principales problemas señalados por la asociación es la escasez de auxiliares titulados para prestar atención domiciliaria, una situación que ya está provocando listas de espera “jamás vistas” en varias islas.
Según ACEMAD, pese a contactar con academias, organismos públicos y centros de formación, apenas reciben candidaturas para cubrir vacantes. “Muchas empresas quieren atender a nuevos dependientes reconocidos por la Administración, pero simplemente no cuentan con personal disponible”, aseguran.
La organización también alerta del elevado absentismo laboral, agravado por bajas de larga duración que, según denuncian, carecen de seguimiento efectivo. “Hay empresas con porcentajes de bajas imposibles de sostener”, subrayan.
Ante esta situación, ACEMAD propone flexibilizar temporalmente los requisitos de contratación, permitiendo incorporar trabajadores sin titulación oficial bajo el compromiso de obtener la acreditación profesional durante los primeros meses de trabajo, una fórmula ya aplicada en otras figuras del sistema de dependencia como el asistente personal.
Prestaciones “desconectadas” de la realidad económica
La asociación también reclama una actualización urgente de las Prestaciones Vinculadas al Servicio (PVS), cuyo importe consideran insuficiente para cubrir el coste real de la atención.
“El precio hora que reconoce la Administración está muy por debajo del coste efectivo que asumen las empresas”, denuncia ACEMAD, que exige que las ayudas se revisen automáticamente cada año conforme al IPC y a las subidas salariales del sector.
Según advierten, esta situación termina trasladando el sobrecoste a las familias o reduciendo las horas de atención de las personas dependientes.
Rechazo frontal a la “desprofesionalización” del sector
ACEMAD ha mostrado además su oposición a que nuevas empresas puedan acceder al sistema mediante una simple declaración responsable sin pasar controles previos de acreditación.
La patronal considera que esta fórmula puede abrir la puerta a “entidades sin estructura real ni solvencia técnica” en un ámbito especialmente sensible como el cuidado de personas mayores y vulnerables.
“No se puede tratar la atención sociosanitaria como si fuera la apertura de un comercio”, señalan.
Problemas en zonas rurales y municipios pequeños
Otro de los puntos críticos señalados es la dificultad para cubrir servicios en municipios alejados o de difícil acceso, especialmente en zonas rurales de las islas.
ACEMAD pide al Gobierno canario impulsar planes de formación descentralizados y fomentar la contratación de residentes locales para garantizar la atención en todo el territorio.
La asociación también critica que las macrolicitaciones públicas impulsadas por la Administración “no solucionan el problema de fondo” y pueden agravar aún más la situación de las pequeñas y medianas empresas del sector.
Asimismo, ACEMAD denuncia posibles incumplimientos en la reciente adjudicación del servicio púbico en diferentes islas objeto del contrato, donde, según indican, tanto la empresa adjudicataria como otras nuevas empresas acreditadas estarían captando usuarios que ya reciben servicio con otras entidades acreditadas, pese a que los pliegos contemplaban la atención exclusivamente a nuevos usuarios o personas sin servicio activo.
Petición urgente de diálogo
Finalmente, ACEMAD reclama la creación de una Mesa Sectorial permanente de la Dependencia para establecer canales estables de coordinación entre la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias y empresas prestadoras.
“Necesitamos que se nos escuche. Las empresas del SAD no somos el problema; somos quienes llevamos años sosteniendo el sistema de atención a los mayores y dependientes en Canarias”, concluye su presidenta, Leticia González Verona.
La organización advierte de que el envejecimiento de la población y el aumento de las situaciones de dependencia convierten el Servicio de Ayuda a Domicilio en “un servicio imprescindible de presente y de futuro” que requiere una respuesta “urgente, realista y consensuada”. Por lo que reclama al Ejecutivo autonómico “más escucha, más coordinación y decisiones urgentes antes de que el sistema deje de poder responder a las necesidades de miles de familias”.