Auxiliares de Enfermería exigen el reconocimiento a su labor tras 19 años de reivindicaciones

El Parlamento de Canarias aprobó ayer una proposición no de ley PNL, con la abstención del PSOE y Vox, destinada a la reforma del Estatuto Marco del personal sanitario, relativa a la reclasificación profesional y retributiva de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), técnicos especialistas sanitarios, auxiliares administrativos y celadores, así como de la carrera profesional.
Mientras en el interior de la cámara se debatía esta propuesta, en el exterior, decenas de trabajadores y representantes sindicales convocados de la plataforma TCAES unidos por el C1 y Asamblea 7Islas, reclamaron que son una pieza fundamental en la sanidad canaria al desempeñar labores esenciales en la atención directa a los pacientes. Portando diversas pancartas y con gritos como “Estas son las manos que te cuidan”, su reclasificación supone una cuestión de dignidad laboral.
Desde la Plataforma TCAE Unidos por el C1, su portavoz María Isabel Montagut, afirmó que “esperábamos una unanimidad, pero hemos salido muy contentas. Llevamos exigiendo desde hace más de 19 años nuestra reclasificación al subgrupo C1 y la subida salarial que nos corresponde”. En la misma línea, Carmen Jiménez, afirmó que “queremos la justa y necesaria reclasificación al realizar actualmente funciones muy por encima de lo que son las funciones de la categoría C2”.
Por su parte, Octavio Sánchez, presidente de Asamblea 7Islas, afirmó que “estamos hablando de un Estatuto Marco que desde el 2003 no ha sido modificado. Han pasado 23 años y la sanidad pública se ha modernizado, las cargas de trabajo son superiores y lo que pedimos es que se actualicen las funciones de muchas categorías que no están en ese Estatuto Marco”. Destacó que seguirán en la lucha “para conseguir la reclasificación de todos los trabajadores de la Sanidad Pública, el reconocimiento profesional y económico que se merecen”.
En el debate parlamentario, el diputado del PSOE, Miguel Ángel Pérez, invitó al Ejecutivo canario a “pagar el complemento” a estos profesionales hasta que el Estado apruebe de manera definitiva el Estatuto Marco. “Si ustedes realmente creen de verdad lo que dicen, no tienen que esperar al Gobierno de España, lo llevan a la mesa sectorial e incorporan este complemento retributivo”. Mientras Vidina Espino (CC) responsabilizó al Gobierno central de su actual situación, y señaló que “este complemento no es lo que quieren los profesionales, sino su reclasificación profesional de forma estructural y continuada”.