Reducen con una pistola eléctrica a un hombre “muy agresivo” en Las Verónicas

El hombre llegó a autolesionarse
Efectivos de la Policía Local de Arona tuvieron que reducir el pasado fin de semana a un hombre en la zona de ocio de Las Verónicas. El individuo se mostraba “muy agresivo” según varios testigos de lo ocurrido.

“Los compañeros fueron requeridos por varios transeúntes que un varón se encontraba alterando el orden en un establecimiento y acto seguido se provocaba lesiones en su cuello fracturando una botella de vidrio”, según desvelan los propios agentes en la cuenta de Instagram de Asipal Arona.

En la misma publicación, los propios agentes piden “perdón” a la ciudadanía: “Pedimos disculpas a los vecinos/as del municipio así como visitantes en estas fechas de verano si en ocasiones no podemos atender todas sus demandas, debido a la escasez de personal que mantenemos y que en muchas situaciones provoca que los compañeros/as estén saturados”.

