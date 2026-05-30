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Prohibido copiar con IA: las nuevas y estrictas medidas para la PAU que arranca este martes en Canarias

Los alumnos de Canarias inician la Selectividad este martes 2 de junio. Conoce el calendario de la PAU 2026 y las nuevas medidas para evitar el uso de la IA
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Imagen de archivo de alumnos durante la selectividad. / Álvaro Ballesteros-EP
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Los alumnos de las Islas Canarias inician este martes 2 de junio los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). En todo el territorio nacional, unos 300.000 estudiantes se enfrentan a la antigua Selectividad en una convocatoria marcada por el blindaje tecnológico. El archipiélago será de los primeros en arrancar unas pruebas que se prolongarán hasta el viernes 5 de junio.

El calendario académico sitúa a los estudiantes isleños en la primera línea de la evaluación. Mientras la Comunidad de Madrid abre el proceso el lunes, Canarias se une al grueso de comunidades el martes, afrontando cuatro intensas jornadas de exámenes.

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La convocatoria extraordinaria en las islas está prevista para los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, permitiendo a los aprobados planificar su acceso al grado deseado antes del verano.

Guerra a la Inteligencia Artificial en las aulas

La gran novedad de este curso 2025-2026 es el despliegue de dispositivos de rastreo para evitar el uso de la Inteligencia Artificial (IA). Diversas universidades han generalizado el uso de detectores de radiofrecuencias para impedir que los alumnos copien mediante métodos sofisticados. Estas medidas buscan blindar la integridad de los exámenes frente al avance de la tecnología.

En varias sedes, se prohíbe terminantemente el uso de relojes inteligentes, gafas con cámara o bolígrafos con conexión a internet. Los dispositivos electrónicos deberán permanecer apagados y guardados en las mochilas. Universidades como la de Zaragoza o las instituciones gallegas lideran este control, realizando incluso registros aleatorios para asegurar que ningún aspirante utilice trampas digitales durante la evaluación.

Un calendario decisivo para el futuro universitario

La PAU en Canarias se distingue por su duración de cuatro días, facilitando el reparto de las materias de la fase específica. En el resto de España, Cataluña y Castilla-La Mancha serán las últimas en examinar a sus alumnos, desplazando sus fechas hacia la segunda semana de junio. Este desfase temporal no afecta a la unidad de criterio en la corrección, que sigue siendo rigurosa en todo el Estado.

El objetivo de este blindaje contra la copia tecnológica es garantizar la igualdad de oportunidades. Las autoridades académicas advierten de que los métodos para copiar son cada día más complejos, lo que obliga a la Universidad a modernizar su vigilancia. Con todo listo en las sedes de las islas, los jóvenes canarios encaran las últimas horas de estudio antes de decidir su futuro profesional.

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