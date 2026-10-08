La participación de Lucía Etxebarria en una actividad de la Universidad de La Laguna (ULL) sigue generando rechazo entre parte de la comunidad universitaria. El Aula Cultural de Diversidad LGTBIQA+ ha organizado un encuentro alternativo sobre vidas trans y salud mental, que se celebrará este sábado, 10 de octubre, a la misma hora que la intervención de la escritora.
Su director, Sergio Siverio, ha indicado a DIARIO DE AVISOS que la iniciativa surge después de que el grupo de investigación responsable de invitar a Etxebarria mantuviera su participación, pese a las peticiones de retirada formuladas desde el Aula y por parte del alumnado.
“Desde que nos enteramos nos pusimos en contacto con el grupo de investigación que organiza esto, el de Estudios Semióticos Aplicados, para informarle de que esta persona tiene discursos de odio”, afirma Siverio, quien también alude a “presuntas controversias” relacionadas con la propiedad intelectual.
Por su parte, la autora rechaza que haya calificado a las mujeres trans de “aberración”. Según su versión, utilizó la expresión “aberración jurídica” al criticar determinadas consecuencias legales. También cuestiona que se le atribuya de manera habitual el término “varones” para referirse a mujeres trans y defiende que sus declaraciones se han referido a casos concretos.
“Se mandó un comunicado con más de 700 firmas”
Según detalla Siverio, solicitaron que se retirara la invitación, pero no recibieron respuesta de los organizadores. Asegura que “Hicieron caso omiso, tanto a nosotras como al alumnado de la delegación de Humanidades, que mandó un comunicado con más de 700 firmas”.
Ante la decisión de mantener la actividad, el Aula Cultural de Diversidad LGTBIQA+ ha optado por organizar una propuesta paralela que coincidirá con el Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre.
La intervención de Lucía Etxebarria está prevista para este sábado a las 10.00 horas, en formato virtual. A esa misma hora se desarrollará el encuentro alternativo, también por internet, bajo una temática centrada en las vidas trans y la salud mental.
Siverio explica que el objetivo es ofrecer “un espacio en el que las propias personas trans puedan expresar sus experiencias y dar visibilidad a investigaciones científicas desarrolladas en la Universidad sobre los efectos de los discursos de odio en su bienestar psicológico”.
Piden a la ULL que actúe si se producen discursos de odio
El director del Aula también advierte de que estarán pendientes del contenido de la intervención de Etxebarria.
“Nosotras no vamos a mirar hacia otro lado”, afirma Siverio, quien reclama al equipo de gobierno universitario que actúe si durante la actividad se producen manifestaciones que puedan constituir un discurso de odio contrario a la legislación.
En ese supuesto, considera que “la propia Universidad debería poner los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales para que valoren las medidas correspondientes”. Según explica, ya trasladó esta petición durante una reunión del Consejo de Gobierno de la institución académica.
Siverio insiste en que su posición no debe interpretarse como una confrontación entre libertad de expresión y censura. Sostiene que “la libertad de expresión no puede constituir libertad de agresión contra las personas trans. También está la responsabilidad de expresión”.
La Universidad de La Laguna ha mantenido la celebración de la actividad, una decisión que Siverio interpreta como “la voluntad de no adoptar medidas preventivas y permanecer atenta a lo que pueda ocurrir durante la intervención”.
Más de 700 firmas y una concentración en el Campus de Guajara
La controversia también ha movilizado al estudiantado de la ULL. Este jueves, 8 de octubre, se ha celebrado una concentración a las 11.00 horas en la plaza de la Facultad de Humanidades, en el Campus de Guajara.
Siverio destaca especialmente la participación del alumnado trans, que tomó la palabra durante la protesta. Insiste en que “hay que ponerlo en valor porque no es fácil que tome la palabra directamente ante muchísimas personas, ya que implica visibilizarse y ser foco de violencia y de agresiones”.
El director del Aula considera que estos estudiantes están dando un ejemplo de “resiliencia, dignidad y compromiso con los derechos humanos y con la comunidad trans”. Además, reclama una implicación más amplia del conjunto de la Universidad.
“Tenemos que posicionarnos, no solo el alumnado, sino también el profesorado y el personal técnico de gestión, administración y servicios”, señala.