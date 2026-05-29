El tiempo en Canarias para este viernes: la Aemet avisa de lloviznas y rachas de viento fuerte

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desactivado los fenómenos significativos para este viernes, 29 de mayo de 2026, en el archipiélago canario. Sin embargo, la jornada vendrá marcada por una marcada división entre el norte y el sur de las islas, la probabilidad de lloviznas ocasionales y viento con intervalos fuertes en zonas específicas.
Cielos nubosos y lloviznas en el norte
La predicción oficial de la Aemet apunta a un predominio de cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, concentrándose la nubosidad especialmente por debajo de los 900 a 1200 metros de altitud. En estas zonas de medianías es muy probable que se registren lloviznas ocasionales y débiles, si bien se espera que se abran algunos claros durante las horas centrales del día.
Para las islas orientales (Lanzarote y Fuerteventura), el escenario será similar al inicio del día, con cielos nubosos en la mitad norte y el litoral oeste que tenderán a quedar poco nubosos o con intervalos a lo largo de la jornada. En el resto de las zonas del archipiélago predominará un ambiente poco nuboso o completamente despejado.
Temperaturas sin grandes cambios
Los termómetros apenas registrarán variaciones con respecto a los días anteriores, experimentando únicamente un ligero descenso en las zonas de interior.
Alisio moderado con rachas fuertes
En cuanto al régimen de vientos, el alisio soplará de forma moderada desde el nordeste. No obstante, se prevén intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas, puntos donde existe una baja probabilidad de que se registren rachas de viento muy fuertes. Por el contrario, en las costas del suroeste de las islas con mayor relieve predominará el régimen de brisas.