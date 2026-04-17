Canarias se prepara para un nuevo ‘potaje meteorológico’ este fin de semana: el Gobierno activa otra prealerta

El Gobierno de Canarias ha activado una nueva prealerta por viento en Canarias que entrará en vigor a partir de las 04.00 horas de este sábado, 18 de abril, en todo el Archipiélago. Esta situación se suma a la prealerta por calima ya declarada desde el jueves, lo que complica el escenario meteorológico durante el fin de semana.
La decisión, adoptada por la Dirección General de Emergencias, se basa en los avisos de la Aemet y se enmarca en el Plan Específico de Emergencias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Viento fuerte y rachas de más de 100 km/h en Tenerife
El episodio de viento en Canarias estará marcado por un flujo del sur en las islas de mayor relieve. En las cumbres de Tenerife, La Palma y La Gomera se esperan rachas fuertes y muy fuertes.
En el caso de Tenerife, el viento podría extenderse a medianías altas situadas a sotavento, sobre todo en el norte de la isla, donde las rachas pueden superar los 100 kilómetros por hora.
Estas condiciones obligan a extremar la precaución en zonas de montaña, carreteras expuestas y áreas con vegetación o elementos susceptibles de ser arrastrados por el viento.
Más intensidad en Fuerteventura y Lanzarote durante el sábado
En las islas orientales, la previsión apunta a un viento moderado del este, con intervalos de mayor intensidad durante la mañana del sábado.
Las rachas más significativas se esperan en el oeste de Fuerteventura y Lanzarote, donde podrían llegar a ser fuertes e incluso muy fuertes en algunos puntos de la isla majorera.
La situación tenderá a mejorar progresivamente a partir de la noche del sábado, con una disminución más clara del viento durante la jornada del domingo.
La calima seguirá afectando a todas las islas
Este episodio de viento en Canarias coincide con la prealerta por calima, activa desde el jueves en todo el archipiélago.
La intrusión de polvo en suspensión comenzó de forma ligera en zonas altas, pero ha ido ganando intensidad con el paso de las horas. Según las previsiones, la calima en Canarias se extenderá durante el fin de semana y podría aumentar de forma notable.
Las zonas más afectadas serán las medianías y cumbres de islas como Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y La Gomera, especialmente en vertientes orientadas al sur.
Riesgos para la salud y la visibilidad
La presencia de calima provocará una reducción de la visibilidad, lo que puede afectar al tráfico y a las operaciones aéreas. Además, supone un riesgo para la salud, especialmente en personas con problemas respiratorios o enfermedades crónicas.
Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre en las horas de mayor concentración de polvo, así como mantener puertas y ventanas cerradas y utilizar protección adecuada si es necesario.
Fin de semana marcado por el viento y el polvo en suspensión
La combinación de prealerta por viento y calima en Canarias deja un escenario meteorológico adverso para este fin de semana.
Protección Civil insiste en la importancia de seguir las recomendaciones oficiales, asegurar objetos en exteriores y mantenerse informado ante posibles actualizaciones de la situación.