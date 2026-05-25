Sanidad detalla los municipios de Canarias en riesgo “extremadamente alto” por radiación solar

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), coordina el Plan de Actuaciones Preventivas frente la Radiación Ultravioleta en la Salud. Este organismo ha emitido un aviso urgente tras los últimos datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que sitúan el indicador de riesgo entre “muy alto” y “extremadamente alto” para las próximas jornadas.
Canarias es actualmente la región de España con mayor nivel de radiación UV durante todo el año. Los técnicos recuerdan que esta radiación solar forma parte del espectro no visible de la luz y sus efectos nocivos se filtran igual en días nublados o con brisa marina.
Municipios y zonas en riesgo extremo
El mapa de riesgo elaborado por Salud Pública identifica puntos críticos en casi todo el archipiélago. Las zonas bajo nivel de riesgo extremo son las siguientes:
- Tenerife: Los municipios de Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Vilaflor de Chasna, Arona, Guía de Isora y Santiago del Teide.
- La Palma: Toda la isla, excepto San Andrés y Sauces, Santa Cruz de La Palma y Tazacorte.
- La Gomera: Toda la isla, excepto San Sebastián y Hermigua.
- El Hierro: Toda la isla.
- Gran Canaria: Toda la isla, excepto Gáldar, Agaete y La Aldea de San Nicolás.
- Fuerteventura: Los municipios de Antigua y Betancuria.
El resto de los municipios de la comunidad autónoma se mantienen en riesgo muy alto por radiación UV.
Los peligros de la sobreexposición solar
La Dirección General de Salud Pública insiste en que el daño solar es acumulativo. Las quemaduras sufridas durante la niñez incrementan la probabilidad de desarrollar cáncer de piel décadas después. Los efectos agudos de una exposición excesiva incluyen daños en el ADN, quemaduras, reacciones fototóxicas, fotoalérgicas e inmunodepresión.
La sobreexposición sin protección está directamente vinculada al desarrollo de melanomas, carcinoma basocelular y carcinoma espinocelular. Asimismo, la falta de protección ocular eleva el riesgo de padecer afecciones como cataratas o conjuntivitis.
Existen ciertos grupos de población donde el riesgo se incrementa de forma notable:
- Personas expuestas al sol por motivos laborales o de ocio prolongado.
- Individuos con antecedentes familiares de cáncer de piel.
- Personas mayores de 50 años.
- Ciudadanos con piel, cabello y ojos claros.
- Usuarios que consumen medicamentos orales o tópicos como antibióticos o píldoras anticonceptivas, así como productos con peróxido de benzoilo y determinados cosméticos que elevan la fotosensibilidad.
Medidas de protección obligatorias
Ante la situación actual de riesgo muy alto y extremo, las autoridades sanitarias recuerdan que protegerse del sol es una responsabilidad anual y no exclusiva del verano.
El Plan de Actuaciones Preventivas establece una serie de pautas obligatorias para minimizar el impacto en la salud:
- Evitar la exposición directa: Permanecer en la sombra especialmente entre las 11:00 y las 17:00 horas.
- Menores de un año: No exponerlos nunca directamente al sol, ya que su piel no tolera cremas fotoprotectoras.
- Fotoprotección alta: Utilizar cremas solares con factor SPF 50 o superior que protejan contra rayos UVA y UVB, verificando siempre su fecha de caducidad.
- Indumentaria adecuada: Usar sombreros de ala ancha para cubrir cara, orejas y cuello, gafas de sol homologadas y ropa que cubra extremidades.