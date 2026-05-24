Prealerta en Canarias: el Gobierno pide precaución ante el calor extremo y riesgo de incendios

El Gobierno de Canarias ha solicitado a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias ante la subida de las temperaturas prevista desde este domingo para minimizar los riesgos para la salud relacionados con el calor y evitar situaciones que puedan contribuir a que se declare un incendio forestal.
Canarias ha declarado, por primera vez en el año 2026, la situación la prealerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y Tenerife, a partir de las 08.00 horas de este domingo, 24 de mayo, y la prealerta por temperaturas máximas en todo el archipiélago desde las 11.00 horas del mismo día, tras la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, según ha informado el Ejecutivo regional en nota de prensa.
Por ello, se ha aplicado el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA) y el Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), ya que en lo que se refiere al episodio de calor con temperaturas, en Fuerteventura y Lanzarote se espera alcanzar, e incluso superar puntualmente, los 37ºC, sobre todo en zonas del interior situadas en la mitad sur de estas islas.
Por su parte, en Gran Canaria las temperaturas máximas podrán alcanzar y superar los 34ºC en zonas del interior y vertiente sur, especialmente en las orientadas al sur y oeste; mientras que en medianías y cumbres de Tenerife y de La Gomera los termómetros podrán superar igualmente los 32ºC, especialmente en las vertientes orientadas al sur.
Si bien este episodio de calor será algo menos severo en las islas de El Hierro y La Palma donde, no obstante, podrán alcanzarse y superarse puntualmente los 30ºC, concretamente en las medianías y cumbres del nordeste de El Hierro, así como en la vertiente oeste de La Palma.
En cuanto al riesgo de incendio forestal en Gran Canaria y Tenerife, se suma que la humedad relativa será baja, manteniéndose por debajo de 30%, y se esperan vientos del sur al suroeste en zonas altas, que serán cálidos y secos.
La previsión indica que las altas temperaturas se prolongarán durante la próxima semana, por lo que la Dirección General de Emergencias monitorizará permanentemente su evolución y en caso necesario adoptará nuevas medidas.
CONSEJOS ANTE LAS ALTAS TEMPERATURAS Y RIESGO DE INCENDIOS
Por ello, se recomienda que ante las altas temperaturas no se realicen ejercicios físicos en las horas centrales del día, permaneciendo en lugares frescos, bebiendo mucho líquido y protegiéndose del sol en el exterior, así como hacer comidas ligeras y regulares, además de evitar el consumo de alcohol.
También aconsejan tener especial cuidado con las personas mayores y los menores, que son más vulnerables ante estos episodios de calor intenso. Si toma medicación, consulte con su médico si ésta puede influir en la termorregulación o si se ha de ajustar o cambiar.
Por otro lado, para evitar que se declare un incendio forestal subrayan la importancia de no tirar colillas encendidas, ni fósforos o desperdicios en las zonas arboladas. Tampoco se deben lanzar voladores, petardos o artefactos que contengan fuego en zonas de peligro, aunque sea a campo raso, ni en terrenos agrícolas o en urbanizaciones rodeadas por bosques.
En relación con ello expone que nunca se debe acampar fuera de las zonas habilitadas, especialmente en áreas apartadas de las vías de acceso. También es imprescindible seguir las limitaciones que establezcan los diferentes cabildos y ayuntamientos, tanto en lo referido al acceso a la zona forestal como a los trabajos que se deben evitar realizar en estas zonas hasta que finalice esta situación de riesgo.
Finalmente pide que si se observa humo o fuego en el monte se llame inmediatamente al 112, ya que subraya que el tiempo de reacción “es clave” para evitar que un incendio se propague sin control.