Entra en vigor el copago en las farmacias: cuánto pagaré según la renta y la pensión

Giro drástico en la facturación de las recetas médicas de la sanidad pública. El acceso a los tratamientos médicos sufre una profunda reorganización tras la entrada en vigor del Real Decreto aprobado de forma definitiva por el Consejo de Ministros. El nuevo modelo que regula el copago en las farmacias altera los porcentajes y las cuantías máximas que los ciudadanos deben abonar al retirar sus tratamientos del Sistema Nacional de Salud. Esta normativa, que afecta a Canarias, mantiene la premisa de que las rentas más altas asuman un mayor esfuerzo financiero, pero alivia de forma directa la carga económica de la clase trabajadora de rentas medias y bajas, introduciendo topes de gasto que no existían hasta la fecha.
La principal meta de esta reestructuración, según argumentan fuentes gubernamentales, es garantizar que ningún paciente abandone un tratamiento de larga duración por motivos económicos. El sistema anterior adolecía de una falta de progresividad alarmante, dividiendo a los trabajadores en apenas tres escalones muy amplios y desprotegiendo a los enfermos polimedicados, quienes no contaban con un límite de gasto mensual. Con el esquema que se despliega ahora, la población activa se fragmenta en seis tramos de renta diferenciados para ajustar las aportaciones con mayor equidad social.
Copago en las farmacias: así quedan los nuevos tramos y límites mensuales en España y Canarias
La clase trabajadora que perciba menos de 18.000 euros anuales mantendrá un porcentaje de aportación fijado en el 40% del valor del medicamento. Sin embargo, la gran novedad radica en el establecimiento de un escudo protector para los salarios más humildes: aquellos ciudadanos con ingresos inferiores a los 9.000 euros anuales solo tendrán que abonar una cuantía máxima de 8,23 euros al mes en las oficinas de farmacia. Para el tramo comprendido entre los 9.000 y los 18.000 euros de renta, el tope mensual obligatorio se congela de manera estricta en los 18,52 euros.
El cambio más palpable a pie de calle afectará de forma positiva al gran bloque de empleados situados en el tramo de rentas medias. Sanidad ha dictaminado una rebaja directa en el porcentaje de aportación, que pasa del 50% anterior al 45% para todas las personas que declaren ingresos anuales entre los 18.000 y los 60.000 euros. Además, dentro de este gran grupo, se ha diseñado un límite mensual de 61,75 euros exclusivo para quienes no superen la barrera de los 35.000 euros al año. Para las rentas que excedan los 60.000 euros se mantendrá invariable el pago del 50%, mientras que los patrimonios superiores a 100.000 euros seguirán haciendo frente al 60% del coste total.
El impacto real en los pensionistas y ejemplos de ahorro en tus recetas
El colectivo de los jubilados experimentará menos variaciones estructurales, puesto que ya disponían de un modelo de protección previo. No obstante, se introduce una mejora de calado para proteger a los mayores con ingresos intermedios. El esquema anterior fijaba el mismo límite mensual de 18,52 euros para cualquier jubilado que cobrase entre 18.000 y 100.000 euros. Con la actualización del copago en las farmacias, se genera un nuevo intervalo de 18.000 a 60.000 euros anuales donde el desembolso máximo mensual se reduce sustancialmente hasta los 13,37 euros. La gran mayoría de los pensionistas continuará abonando el 10% ordinario del precio de sus fármacos, salvo los casos excepcionales que superen los 100.000 euros de ingresos, que mantendrán la tasa del 60%.
Para comprender el impacto real de la medida, resulta útil analizar la variación en fármacos de consumo masivo cotidianos:
|Medicamento y tipo de paciente
|Coste con sistema anterior
|Coste con sistema nuevo
|Tipo de ahorro
|Omeprazol 20 mg (2,42 €) / Renta 18.000 € – 60.000 €
|1,21 € (Aportación 50%)
|1,09 € (Aportación 45%)
|Ahorro directo por receta
|Atorvastatin Cinfa 20 mg (7,20 €) / Renta 18.000 € – 60.000 €
|3,60 € (Aportación 50%)
|3,24 € (Aportación 45%)
|Reducción del coste por envase
|Pacientes Polimedicados / Renta menor a 9.000 €
|Sin límite de gasto mensual
|Máximo 8,23 € al mes
|Blindaje ante tratamientos largos
Aunque estas variaciones individuales parezcan céntimos a primera vista, la acumulación de recetas mensuales en pacientes con patologías crónicas cronificadas —como la hipertensión o el colesterol— supondrá una notable inyección de liquidez a final de año.
Listado completo de colectivos exentos de pagar por los medicamentos
La reforma legal consolida y amplía el catálogo de ciudadanos que se encuentran completamente exentos de abonar cualquier cantidad económica al retirar su medicación. Las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV), los perceptores de pensiones no contributivas, los desempleados que hayan agotado sus prestaciones, los menores de edad con discapacidad reconocida y los afectados por enfermedades profesionales o accidentes laborales seguirán sin pagar nada.
Como novedad destacable, el texto normativo incorpora una exención total y automática para las familias que perciben el complemento de ayuda para la infancia. Del mismo modo, se establece un mecanismo informático de protección para los pensionistas con complementos por mínimos, evitando de forma directa que las revalorizaciones anuales ligadas al IPC alteren sus datos de renta y les hagan perder por error este derecho social.