Plantean que las farmacias de Tenerife sean centros logísticos durante emergencias

El Cabildo de Tenerife y el Colegio de Farmacéuticos, junto a los centros de distribución Cofarte y Cofares, trabajan en un convenio con un protocolo de actuación para que las 345 farmacias de la Isla se conviertan en puntos de referencia para recibir y distribuir medicamentos durante emergencias.
Además, las empresas de logísticas de distribución de medicamentos serán las encargadas de hacer llegar la mercancía necesaria a cualquier punto del territorio insular, con lo que se garantizaría la atención de las personas que son víctimas de una evacuación, según ha expuesto este lunes el Cabildo de Tenerife en una nota.
La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez; el director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, y los gerentes del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Tenerife y Cofarte, Marina León y Eduardo Padilla, se han reunido para este fin con el objetivo de que ante eventos de ese tipo las farmacias funcionen “a modo de red”.
Durante ese encuentro también se abordó la preparación del ejercicio EU-Modex Tenerife sobre riesgo volcánico que se celebra la semana del 22 al 28 de septiembre en Garachico en el que participarán tanto el órgano colegiado como las empresas de entregas farmacéuticas, que serán las encargadas de coordinar el abasto y suministro de medicamentos durante los días de las simulaciones de evacuación y albergue de la población.
“El ejercicio EU-Modex es una oportunidad única para mejorar nuestra respuesta ante una crisis volcánica. Sirve para prepararnos mejor ante un evento de estas características y establecer una estrategia para tener cubiertas las necesidades de la población”, ha dicho Blanca Pérez, que ha estimado que el Colegio de Farmacéuticos de Tenerife, Cofarte y Cofares son entidades que pueden cubrir una parte esencial de las necesidades de asistencia a una población en riesgo.
En el caso del simulacro de Garachico, las tres farmacias que hay en el municipio se convertirán en los ejes de la distribución de medicamentos previamente solicitados a las centrales logísticas y se los harán llegar a la población que simula estar evacuada.